Down Microsoft: Outlook non funziona, problemi diffusi, cosa è successo e cosa fare

Le prime segnalazioni sono arrivate nel tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre. Downdetector ha registrato problemi con Microsoft Outlook a partire dalle 12:27 ora della costa est americana, cioè le 18:27 in Italia. Le segnalazioni sono cresciute molto in fretta: alle 13:30 EST, le 19:30 italiane, erano già quasi 12.000. Poco dopo i numeri sono saliti ancora: secondo i dati di Downdetector citati dall’emittente americana WBAY, i clienti colpiti sono più di 130.000. Anche Microsoft 365 ha superato le 15.000 segnalazioni.

La conferma di Microsoft

Microsoft ha risposto piuttosto in fretta. L’account Microsoft 365 Status su X ha pubblicato il primo messaggio alle 12:54 ET (le 18:54 in Italia). Microsoft ha scritto di stare indagando sulle segnalazioni di utenti che non riescono ad accedere alle caselle di Exchange Online con diversi metodi di connessione nelle Americhe. Il problema ha il codice EX1550543 e gli amministratori possono seguirlo nel centro di amministrazione di Microsoft 365.

L’area colpita si è però allargata nel corso della serata. In un aggiornamento successivo, Microsoft ha confermato che il problema può riguardare la connettività di Microsoft 365 per gli utenti di qualsiasi regione, Europa e Italia comprese.

Microsoft ha indicato anche quali canali sono coinvolti: Outlook sul web, le API di messaggistica, Exchange ActiveSync e le interfacce REST. Exchange ActiveSync è il protocollo che molti smartphone usano per sincronizzare posta, contatti e calendario. Quindi il guasto non riguarda solo il browser ma anche le app sul telefono. L’azienda ha detto di aver raccolto i log di rete per capire da dove arrivano gli errori e decidere i prossimi passi. Per ora però non c’è una stima dei tempi di ripristino e non c’è nemmeno una causa ufficiale.

Chi ha problemi e chi no

C’è una differenza importante tra account privati e account di lavoro. Outlook come servizio a sé risultava funzionante, come anche Teams e OneDrive. I problemi riguardavano invece i clienti business ed enterprise di Microsoft 365, che non riuscivano a collegarsi alla posta tramite i server Exchange. In pratica, chi ha un indirizzo personale @outlook.it o @hotmail.it potrebbe non accorgersi di nulla. Aziende, studi professionali, università ed enti che hanno affidato la posta a Microsoft rischiano invece di restare senza email e calendario. In Italia l’orario serale limita i danni: quando sono arrivate le segnalazioni, gran parte degli uffici aveva già chiuso. Negli Stati Uniti invece la giornata lavorativa era nel pieno.

Ci sono problemi anche su Teams. Le testate americane riportano difficoltà nella pianificazione e nella messaggistica, ma Microsoft parla di un problema separato su Teams in Nord America, e non è chiaro se le due cose siano collegate.

Cosa fare se Outlook non funziona

Prima di tutto conviene non toccare nulla. Se il guasto dipende dai server, reimpostare la password, rimuovere l’account o reinstallare l’app non serve. Anzi, può creare complicazioni quando il servizio riparte. Un consiglio pratico è salvare le email urgenti in bozza o in un altro documento finché l’accesso non torna. Per seguire la situazione, la fonte più affidabile resta l’account @MSFT365Status su X. Gli amministratori IT possono controllare lo stato del guasto nella sezione Integrità > Integrità del servizio del centro di amministrazione. Va detto però che durante il guasto la pagina di stato pubblica di Microsoft non era raggiungibile.

Anche quando il servizio ripartirà, la situazione potrebbe non tornare subito normale. Dopo il ritorno della posta possono restare rallentamenti nella ricerca, nella sincronizzazione o nella consegna dei messaggi.

Per Microsoft è un altro guasto in un anno difficile. A gennaio Outlook, Microsoft Defender e Microsoft Purview erano andati in down insieme. Inoltre, proprio oggi l’azienda ha ammesso un altro problema su Outlook.com. Lo ha confermato a Windows Latest: le nuove regole antispam hanno bloccato per errore email regolari, e i messaggi respinti non verranno recuperati. Chi ha avuto una settimana di posta stranamente tranquilla forse ha appena scoperto il motivo.