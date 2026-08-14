Dovresti staccare il Modem dalla corrente con questa frequenza: solo così funzionerà al 100%

Tra smart working, streaming, videocamere, assistenti vocali e telefoni sempre agganciati, il modem resta acceso giorno e notte. Spesso per mesi, senza che nessuno ci metta mano.

Per una normale rete domestica, la risposta è meno complicata di quanto sembri: non serve staccare il router ogni giorno. E non è necessario spegnerlo ogni notte, come fosse una regola. I modem di oggi sono fatti per restare accesi a lungo e reggere traffico continuo. Detto questo, un riavvio programmato ogni tanto può aiutare, soprattutto quando la linea sembra lenta, instabile o appesantita da troppi dispositivi collegati.

Anche gli operatori, nelle guide di assistenza, partono quasi sempre da lì: spegnere il dispositivo, aspettare circa 30 secondi e riaccenderlo. “Spesso basta questo per ristabilire la sessione di rete”, spiegano i tecnici dei servizi clienti quando intervengono su rallentamenti non legati a guasti esterni. Ma non è una soluzione magica. Se il problema è sulla linea, sul doppino, sulla fibra o in centrale, il riavvio non cambia le cose.

Discorso diverso per blackout e sbalzi di tensione. Dopo un’interruzione di corrente, il router di solito riparte da solo e torna online in pochi minuti. A volte, però, resta bloccato mentre cerca di agganciarsi alla linea. In quel caso ha senso intervenire: togliere l’alimentazione, aspettare mezzo minuto e riaccendere. Da sfatare, invece, l’idea che “staccare sempre il modem faccia durare di più Internet”. La linea non si consuma. Anzi, spegnimenti continui possono creare piccoli disagi, soprattutto con i dispositivi smart di casa.

Cosa succede alla rete domestica quando si scollega l’alimentazione

Quando si stacca la spina, il modem router interrompe subito la connessione a Internet e spegne la rete Wi-Fi di casa. Smartphone, computer, televisori, videocamere, assistenti vocali e termostati connessi perdono il collegamento. Alcuni passano alla rete mobile, altri restano semplicemente offline. Il distacco si nota subito: una serie in streaming che si ferma, una videochiamata che cade, una lampadina smart che non risponde più.

Una mano stacca la spina del router Wi‑Fi di casa, gesto tipico per riavvio e piccoli problemi di connessione.

Alla riaccensione, il dispositivo deve rifare tutta la procedura: avvio del sistema, riconoscimento della linea, assegnazione degli indirizzi ai vari apparecchi e ripristino della rete wireless. Di solito bastano da due a cinque minuti, ma dipende dal modello e dal tipo di collegamento: fibra, misto rame o connessione mobile. In quel breve intervallo, però, non tutto torna sempre a posto al primo colpo. Una telecamera IP può richiedere un riavvio separato. Una stampante Wi-Fi può restare “in attesa” finché non ritrova il segnale.

C’è poi un effetto meno evidente. Scollegare il router cancella alcune sessioni temporanee e libera memoria interna. Nei modelli più vecchi o economici può rendere più fluida la gestione della rete domestica. Attenzione, però: non aumenta automaticamente la velocità prevista dal contratto. Se la linea arriva a 100 Mbps, resterà a 100 Mbps. Il riavvio può togliere un intoppo, non trasformare l’abbonamento.

Sicurezza, aggiornamenti e prestazioni: quando il riavvio serve davvero

Il riavvio può dare una mano su sicurezza informatica, aggiornamenti e prestazioni. Ma bisogna capire quando serve davvero. Molti router installano gli aggiornamenti firmware in automatico, spesso di notte o al primo riavvio disponibile. Per questo, dopo un avviso dell’operatore o dopo una modifica alle impostazioni, spegnere e riaccendere il dispositivo può completare l’installazione. “Se il modem resta acceso per mesi, alcuni aggiornamenti possono restare in sospeso”, spiegano spesso i centri assistenza.

Sul fronte della cybersecurity, però, scollegare il router per qualche minuto non basta a mettere al sicuro una rete debole. Pesano molto di più una password Wi-Fi robusta, la cifratura WPA2 o WPA3, il WPS disattivato se non serve e l’accesso al pannello di gestione con credenziali diverse da quelle predefinite. Un riavvio può interrompere connessioni strane o processi bloccati. È un gesto utile, non una barriera di protezione.

Per le prestazioni, i segnali da guardare sono concreti: pagine che si aprono lentamente, dispositivi che si scollegano, ping alto durante il gioco online, streaming che passa spesso a qualità più bassa. Prima di chiamare l’assistenza, un riavvio ordinato del router Wi-Fi ha senso. Se però il problema torna ogni giorno, la causa potrebbe essere un’altra: canale radio affollato, modem messo nel posto sbagliato, firmware vecchio o troppi dispositivi collegati. A quel punto serve un controllo più completo, dall’app dell’operatore o dal pannello del router.

Buone pratiche per modem e router: posizione, ventilazione e manutenzione

La prima regola è la posizione. Il router dovrebbe stare in un punto aperto, rialzato, lontano da muri spessi, acquari, forni a microonde e grandi superfici metalliche. Non dentro un mobile. Non nascosto dietro il televisore. Sembra un dettaglio, ma pesa molto. Il segnale Wi-Fi si indebolisce con ostacoli e interferenze, e un modem messo “in ordine” ma chiuso o coperto spesso lavora peggio.

Conta anche la ventilazione. I router scaldano, soprattutto d’estate e quando gestiscono molti dispositivi insieme. Coprirli con libri, tessuti o altri apparecchi elettronici può far salire la temperatura interna e favorire blocchi o rallentamenti. Ogni tanto conviene togliere la polvere. Senza smontare nulla: basta liberare le fessure e controllare che l’alimentatore non sia rovente o danneggiato.

Quanto ai consumi, un modem domestico acceso 24 ore su 24 pesa in modo limitato sulla bolletta, anche se il valore cambia in base al modello e alla potenza. Spegnerlo di notte può ridurre un po’ l’energia usata, ma bisogna considerare gli effetti collaterali: niente aggiornamenti, dispositivi smart offline, allarmi connessi non raggiungibili. Per molti utenti, la scelta più sensata resta questa: riavvio periodico quando serve, buona sicurezza e posizione corretta. Pochi gesti, ma fatti bene.