Dovresti staccare il Modem dalla corrente con questa frequenza: solo così funzionerà al 100%

Tra smart working, streaming, videocamere, assistenti vocali e telefoni sempre agganciati, il modem resta acceso giorno e notte. Spesso per mesi, senza che nessuno ci metta mano.
Per una normale rete domestica, la risposta è meno complicata di quanto sembri: non serve staccare il router ogni giorno. E non è necessario spegnerlo ogni notte, come fosse una regola. I modem di oggi sono fatti per restare accesi a lungo e reggere traffico continuo. Detto questo, un riavvio programmato ogni tanto può aiutare, soprattutto quando la linea sembra lenta, instabile o appesantita da troppi dispositivi collegati.
Anche gli operatori, nelle guide di assistenza, partono quasi sempre da lì: spegnere il dispositivo, aspettare circa 30 secondi e riaccenderlo. “Spesso basta questo per ristabilire la sessione di rete”, spiegano i tecnici dei servizi clienti quando intervengono su rallentamenti non legati a guasti esterni. Ma non è una soluzione magica. Se il problema è sulla linea, sul doppino, sulla fibra o in centrale, il riavvio non cambia le cose.
Discorso diverso per blackout e sbalzi di tensione. Dopo un’interruzione di corrente, il router di solito riparte da solo e torna online in pochi minuti. A volte, però, resta bloccato mentre cerca di agganciarsi alla linea. In quel caso ha senso intervenire: togliere l’alimentazione, aspettare mezzo minuto e riaccendere. Da sfatare, invece, l’idea che “staccare sempre il modem faccia durare di più Internet”. La linea non si consuma. Anzi, spegnimenti continui possono creare piccoli disagi, soprattutto con i dispositivi smart di casa.
Cosa succede alla rete domestica quando si scollega l’alimentazione
Quando si stacca la spina, il modem router interrompe subito la connessione a Internet e spegne la rete Wi-Fi di casa. Smartphone, computer, televisori, videocamere, assistenti vocali e termostati connessi perdono il collegamento. Alcuni passano alla rete mobile, altri restano semplicemente offline. Il distacco si nota subito: una serie in streaming che si ferma, una videochiamata che cade, una lampadina smart che non risponde più.
Alla riaccensione, il dispositivo deve rifare tutta la procedura: avvio del sistema, riconoscimento della linea, assegnazione degli indirizzi ai vari apparecchi e ripristino della rete wireless. Di solito bastano da due a cinque minuti, ma dipende dal modello e dal tipo di collegamento: fibra, misto rame o connessione mobile. In quel breve intervallo, però, non tutto torna sempre a posto al primo colpo. Una telecamera IP può richiedere un riavvio separato. Una stampante Wi-Fi può restare “in attesa” finché non ritrova il segnale.
C’è poi un effetto meno evidente. Scollegare il router cancella alcune sessioni temporanee e libera memoria interna. Nei modelli più vecchi o economici può rendere più fluida la gestione della rete domestica. Attenzione, però: non aumenta automaticamente la velocità prevista dal contratto. Se la linea arriva a 100 Mbps, resterà a 100 Mbps. Il riavvio può togliere un intoppo, non trasformare l’abbonamento.
Sicurezza, aggiornamenti e prestazioni: quando il riavvio serve davvero
Il riavvio può dare una mano su sicurezza informatica, aggiornamenti e prestazioni. Ma bisogna capire quando serve davvero. Molti router installano gli aggiornamenti firmware in automatico, spesso di notte o al primo riavvio disponibile. Per questo, dopo un avviso dell’operatore o dopo una modifica alle impostazioni, spegnere e riaccendere il dispositivo può completare l’installazione. “Se il modem resta acceso per mesi, alcuni aggiornamenti possono restare in sospeso”, spiegano spesso i centri assistenza.
Sul fronte della cybersecurity, però, scollegare il router per qualche minuto non basta a mettere al sicuro una rete debole. Pesano molto di più una password Wi-Fi robusta, la cifratura WPA2 o WPA3, il WPS disattivato se non serve e l’accesso al pannello di gestione con credenziali diverse da quelle predefinite. Un riavvio può interrompere connessioni strane o processi bloccati. È un gesto utile, non una barriera di protezione.
Per le prestazioni, i segnali da guardare sono concreti: pagine che si aprono lentamente, dispositivi che si scollegano, ping alto durante il gioco online, streaming che passa spesso a qualità più bassa. Prima di chiamare l’assistenza, un riavvio ordinato del router Wi-Fi ha senso. Se però il problema torna ogni giorno, la causa potrebbe essere un’altra: canale radio affollato, modem messo nel posto sbagliato, firmware vecchio o troppi dispositivi collegati. A quel punto serve un controllo più completo, dall’app dell’operatore o dal pannello del router.
Buone pratiche per modem e router: posizione, ventilazione e manutenzione
La prima regola è la posizione. Il router dovrebbe stare in un punto aperto, rialzato, lontano da muri spessi, acquari, forni a microonde e grandi superfici metalliche. Non dentro un mobile. Non nascosto dietro il televisore. Sembra un dettaglio, ma pesa molto. Il segnale Wi-Fi si indebolisce con ostacoli e interferenze, e un modem messo “in ordine” ma chiuso o coperto spesso lavora peggio.
Conta anche la ventilazione. I router scaldano, soprattutto d’estate e quando gestiscono molti dispositivi insieme. Coprirli con libri, tessuti o altri apparecchi elettronici può far salire la temperatura interna e favorire blocchi o rallentamenti. Ogni tanto conviene togliere la polvere. Senza smontare nulla: basta liberare le fessure e controllare che l’alimentatore non sia rovente o danneggiato.
Quanto ai consumi, un modem domestico acceso 24 ore su 24 pesa in modo limitato sulla bolletta, anche se il valore cambia in base al modello e alla potenza. Spegnerlo di notte può ridurre un po’ l’energia usata, ma bisogna considerare gli effetti collaterali: niente aggiornamenti, dispositivi smart offline, allarmi connessi non raggiungibili. Per molti utenti, la scelta più sensata resta questa: riavvio periodico quando serve, buona sicurezza e posizione corretta. Pochi gesti, ma fatti bene.