Dovresti attivare subito queste impostazioni sullo smartphone per far riposare i tuoi occhi

Spesso il problema nasce da regolazioni lasciate così come sono, appena uscite dalla fabbrica: pensate per far sembrare il monitor più brillante, non per accompagnare gli occhi per un’intera giornata.

Non è una cura, e non vale per ogni disturbo visivo. Se bruciore, mal di testa o vista annebbiata non passano, serve il parere di un medico oculista. Ma nella routine di chi resta davanti allo schermo dalle 9 del mattino al tardo pomeriggio, qualche correzione mirata può fare davvero la differenza.

La prima cosa da controllare è la luminosità dello schermo. Molto spesso è troppo alta, soprattutto sui monitor appena comprati o sui portatili nuovi. Nei negozi i pannelli vengono mostrati con valori spinti, perché devono colpire l’occhio sotto le luci artificiali. A casa o in ufficio, però, quella stessa intensità può diventare una fonte continua di stress visivo.

Luminosità calibrata sull’ambiente: il primo passo contro gli occhi stanchi

La regola più semplice è questa: la luminosità del monitor dovrebbe avvicinarsi a quella della stanza, senza creare quel bianco troppo acceso che si nota soprattutto la sera, quando l’ambiente è più buio. Un controllo rapido basta: si guarda lo schermo, poi si sposta lo sguardo sulla parete o sulla scrivania. Se il passaggio dà fastidio, o se il bianco del display sembra “sparare” negli occhi, meglio abbassare il valore.

Anche la modalità scura può aiutare, quando è disponibile su sistema operativo, browser e applicazioni. Riduce la quantità di bianco luminoso sullo schermo e rende meno aggressiva la lettura. Non è l’opzione migliore per tutti: c’è chi legge meglio su sfondo chiaro. Ma di sera, con poca luce nella stanza, il dark mode può rendere più morbide mail, documenti e pagine web.

Una postazione serale con monitor a luminosità calda e lampada da tavolo, ideale per parlare di impostazioni che riducono l’affaticamento visivo.

Dopo la luminosità viene il contrasto. Se ne parla meno, ma conta molto per la leggibilità. Quando è troppo basso, lettere, icone e immagini si confondono. Il testo sembra meno netto e, senza quasi accorgersene, si finisce per stringere gli occhi o avvicinare il viso al monitor. Succede spesso, in ufficio come a casa. E quel piccolo sforzo, ripetuto riga dopo riga, a fine giornata si sente.

Aumentare il contrasto dello schermo aiuta a rendere più chiari i bordi delle lettere e a separare meglio gli elementi grafici dallo sfondo. Se però leggere resta faticoso anche dopo questa correzione, il problema può essere altrove: nella distanza dal monitor, nella posizione della scrivania o nella luce della stanza.

In genere lo schermo dovrebbe stare a una distanza comoda, più o meno tra 50 e 70 centimetri, con la parte alta del display poco sotto la linea degli occhi. Una lampada puntata male o una finestra alle spalle, in certi casi, possono pesare più di una cattiva impostazione del computer.

Filtro luce blu e toni caldi: cosa attivare la sera

Un’altra regolazione da non ignorare è la temperatura colore. Molti schermi usano toni freddi, con una componente di luce blu marcata, perché l’immagine appare più bianca e brillante. Alcuni studi hanno collegato l’esposizione serale alla luce blu a possibili interferenze con la produzione di melatonina, l’ormone coinvolto nel sonno. La risposta, però, cambia da persona a persona e dipende da durata, intensità e orario di esposizione.

Per questo, nelle ore serali, può essere utile attivare il filtro luce blu o scegliere toni più caldi. Su Windows c’è la funzione “Luce notturna”, su macOS “Night Shift”. Anche smartphone e tablet offrono opzioni simili. Esistono poi strumenti esterni, come f.lux, che cambiano automaticamente la temperatura colore in base all’orario e alla posizione geografica.

All’inizio l’effetto può sembrare strano: il bianco tende al giallo, le immagini appaiono meno fredde. Dopo qualche minuto, però, l’occhio si abitua. E la sera, soprattutto quando si lavora su testi o fogli di calcolo, quella luce meno aggressiva può risultare più riposante.

Font più grandi e risoluzione corretta: le impostazioni che si dimenticano più spesso

Tra le regolazioni più sottovalutate ci sono la dimensione dei caratteri e la risoluzione dello schermo. Leggere per ore testi troppo piccoli costringe gli occhi a uno sforzo continuo, soprattutto sui portatili compatti o sui monitor con molti pixel. Aumentare lo zoom del browser — con Ctrl e rotellina del mouse su Windows, oppure Cmd e “+” su macOS — è una soluzione semplice, ma spesso basta più di tante app dedicate.

Anche scegliere font puliti, come Arial, Calibri o caratteri simili senza grazie, può rendere più agevole la lettura dei documenti lunghi. C’è poi la risoluzione nativa del monitor. Se il display non lavora alla risoluzione per cui è stato pensato, l’immagine può risultare sfocata, con testi meno definiti e contorni poco puliti. Può succedere dopo l’uso di alcuni giochi, dopo il collegamento a proiettori o monitor esterni, oppure per una modifica fatta per errore nelle impostazioni grafiche.

Vale la pena controllare, nelle impostazioni del sistema, che sia selezionata la voce consigliata. Bastano pochi clic, senza spendere nulla. E per chi passa otto ore al giorno davanti a uno schermo, anche questi dettagli piccoli, quasi invisibili, alla fine contano.