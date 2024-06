Dovrai lavorare anche in vacanza? Scegli il Chromebook HP in maxi offerta su Amazon

Il Chromebook HP con sistema operativo ChromeOS rappresenta l’epitome di velocità, efficienza e sicurezza grazie alla costante ottimizzazione automatica del software e alle nuove funzionalità di sicurezza integrate. Sviluppato da Google, ChromeOS assicura che il dispositivo rimanga performante nel tempo con aggiornamenti regolari.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4120, il Chromebook garantisce prestazioni potenti e a basso consumo energetico fino a 2,6 GHz, supportato da 4 MB di cache L2 e architettura Quad Core per gestire facilmente le attività quotidiane. La memoria di 4GB a 2400 MHz garantisce un avvio istantaneo, mentre l’unità di archiviazione SSD da 64 GB offre spazio sufficiente e velocità per accedere rapidamente ai dati.

Il display touch da 14″ con risoluzione Full HD 1920 x 1080p offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata con angoli di visione estesi fino a 178°. La tecnologia IPS assicura colori brillanti, mentre la luminosità di 250 nits e la superficie antiriflesso migliorano la visibilità in ogni ambiente.

La tastiera Full Size con corsa dei tasti da 1,5 mm assicura una digitazione confortevole per una produttività elevata, mentre il design elegante in nero opaco e argento naturale del case conferisce uno stile raffinato. Con un’autonomia fino a 12 ore e 15 minuti, il Chromebook HP è ideale per lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, la tecnologia HP Fast Charge consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.