DOPPIO SCONTO sull'ACEMAGIC Mini PC: risparmi 250€

Immagina un dispositivo che racchiude una potenza inimmaginabile in un corpo compatto, moderno e funzionale. Immagina di averlo a portata di mano con uno sconto mai visto prima. Ecco, smetti di immaginare perché l’ACEMAGIC AD08 Mini PC è qui e ti sta aspettando su Amazon. E la notizia migliore? È disponibile ora a 449,99€, grazie al coupon di ben 180€ più un ulteriore codice di sconto! Una vera e propria manna dal cielo tecnologico!

Mini PC ACEMAGIC a 250€ in meno su Amazon grazie al doppio sconto

Diamo un’occhiata alle specifiche che rendono questo Mini PC un prodotto assolutamente imperdibile. Al suo cuore, batte un processore Intel i9-11900H, con 8 core e 16 thread, che può raggiungere velocità fino a 4,9 GHz. Questo è un tipo di potenza che di solito ci si aspetterebbe da un PC da gaming di fascia alta, non da un dispositivo compatto e silenzioso come l’ACEMAGIC AD08.

Ma non è finita qui. Il sistema è supportato da 16 GB di RAM DDR4 e un fulmineo SSD NVME da 512 GB che assicura avvii rapidi, caricamenti veloci e prestazioni superlative. E per quanto riguarda il software? Bene, viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, garantendo una user experience all’avanguardia con l’ultimo sistema operativo Microsoft.

La connettività è anch’essa d’avanguardia. Stiamo parlando di WiFi 6 per velocità di connessione internet super veloci e Bluetooth 5.2 per una trasmissione dei dati ininterrotta. Desideri qualità visiva? Nessun problema. L’ACEMAGIC AD08 supporta 4K UHD, assicurando immagini chiare, nitide e vivide su qualsiasi schermo. E se tutto ciò non fosse abbastanza, il design presenta dettagli RGB DDR, che gli conferiscono un aspetto elegante e contemporaneo, e una porta Tipo C, rendendo le connessioni ancora più versatili.

L’ACEMAGIC AD08 Mini PC rappresenta la perfetta unione di potenza, design e funzionalità. E con l’offerta incredibile disponibile su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’upgrade del tuo workspace.

Non perdere questa occasione unica. Afferra il tuo ACEMAGIC AD08 ad un prezzo imbattibile prima che l’offerta scada. Entra nel futuro della potenza compatta oggi stesso!

