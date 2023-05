DOPPIO SCONTO sul Mini PC super potente e ultra compatto

Se stai cercando il partner tecnologico ideale che combinia prestazioni potenti con un design compatto, il tuo momento è arrivato! Il NiPoGi Mini PC è ora disponibile su Amazon con un notevole sconto del 15% e un coupon aggiuntivo di 10€.

Questo significa che il tuo prossimo centro multimediale può essere tuo per soli 186,99€. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Affrettati e non lasciare passare questa offerta limitata nel tempo!

NiPoGi Mini PC: caratteristiche e funzionalità

Il NiPoGi Mini PC è la fusione perfetta tra potenza e design. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni: questo mini PC ospita un processore Intel Quad-Core potente e efficiente, abbinato a 8GB di RAM e 120GB di SSD. Che tu stia lavorando, navigando sul web, guardando video in streaming o giocando, NiPoGi promette prestazioni fluide e veloci.

Una delle caratteristiche più impressionanti del NiPoGi Mini PC è la sua straordinaria connettività. Dotato di dual band Wi-Fi 2.4G+5G, Bluetooth 4.2 e una vasta gamma di porte (USB 3.0, HDMI, VGA, LAN, e uno slot per schede SD), questo mini PC non ti deluderà mai, sia che tu stia cercando di trasferire file pesanti, di organizzare una maratona di film o di sperimentare l’ultima avventura videoludica.

Nonostante le sue potenti prestazioni, NiPoGi Mini PC si distingue anche per l’efficienza energetica. Consuma infatti meno del 15% dell’energia rispetto a un PC desktop standard, ma senza compromettere la potenza. Inoltre, grazie al suo sistema di raffreddamento avanzato, assicura un funzionamento sicuro e silenzioso, anche nelle sessioni di utilizzo più intense.

L’opportunità di portare a casa il NiPoGi Mini PC a un prezzo così stracciato non si presenta tutti i giorni. Ad oggi il dispositivo è disponibile su Amazon con un notevole sconto del 15% e un coupon aggiuntivo di 10€. Non fartelo scappare, la promozione è super limitata!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.