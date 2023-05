DOPPIO SCONTO sul Mini PC compatto e ultra potente: solo su Amazon

Se sei alla ricerca di un mini PC di alta qualità, non perdere l’offerta del momento su Amazon! Il NiPoGi Mini PC è in vendita a soli 179,00€, con uno sconto del 5% sul prezzo originale e un coupon di 35€ da applicare all’acquisto.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comodissime rate mensili con Cofidis al check-out. Non si era mia visto un prezzo così conveniente per questo dispositivo super potente, approfitta il prima possibile della promozione!

NiPoGi Mini PC: potenza massima in un corpo super compatto

Il NiPoGi Mini PC è dotato di una CPU Intel Celeron J4125 a 2,0 GHz, 8 GB di RAM DDR4 e una memoria interna SSD da 256 GB, che garantiscono prestazioni elevate e una velocità di elaborazione dei dati senza pari. Inoltre il dispositivo dispone di una scheda grafica Intel UHD 600, che offre una qualità dell’immagine sorprendente e una riproduzione dei video fluida.

Il NiPoGi Mini PC è anche dotato di diverse porte di connessione, tra cui due porte HDMI, due porte USB 3.0, una porta Ethernet e una porta per schede SD, che lo rendono versatile e adatto a molteplici utilizzi. Il mini PC è compatto e leggero, facile da trasportare e da utilizzare ovunque tu voglia.

Grazie alle sue prestazioni elevate e alla sua versatilità, questo mini PC è perfetto per lavorare da casa, per lo streaming di contenuti multimediali e per molti altri utilizzi. In più Amazon offre un servizio clienti impeccabile, pronto ad assisterti in caso di problemi o dubbi. In caso di problemi con il prodotto acquistato, è possibile restituirlo entro un certo periodo di tempo e ricevere un rimborso completo.

Al momento il NiPoGi Mini PC è in vendita su Amazon a soli 179,00€, con uno sconto del 5% sul prezzo originale e un coupon di 35€ da applicare all’acquisto. Insomma, parliamo di una doppia promozione che non puoi farti scappare quindi corri su Amazon!

