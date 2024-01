DOPPIO SCONTO ASSURDO sul Blackview Shark8: oggi lo paghi 300 EURO IN MENO!

L’opportunità di acquistare uno smartphone di qualità a un prezzo incredibilmente vantaggioso è ora una realtà grazie ad Amazon. Il Blackview Shark8, normalmente venduto a 449,99€, è attualmente disponibile a soli 149,99€.

Questo significa un risparmio eccezionale del 67%, con un ulteriore coupon di sconto di 100€. Una proposta così allettante non capita tutti i giorni, rendendo il Blackview Shark8 una scelta irrinunciabile per chi cerca un dispositivo all’avanguardia senza svuotare il portafoglio.

Prestazioni e Caratteristiche Tecniche: Un Vero Affare

Il Blackview Shark8 non è solo conveniente, ma anche ricco di specifiche tecniche impressionanti. Al cuore di questo dispositivo c’è un processore octa-core, che garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali sia per il multitasking sia per i giochi più esigenti.

La sua memoria RAM da 8GB e lo spazio di archiviazione interno da 128GB, espandibile tramite microSD, offrono ampio spazio per tutte le tue app, foto e video senza compromessi.

La fotografia con il Blackview Shark8 è un vero piacere, grazie alla sua tripla fotocamera posteriore da 50MP. Questa configurazione permette di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale da 32MP, poi, assicura selfie di alta qualità e videochiamate cristalline.

Non meno importante è il suo display da 6.3 pollici Full HD+, che offre colori vivaci e dettagli nitidi, perfetto per guardare video, giocare o semplicemente navigare sul web. La batteria da 5180mAh garantisce un’autonomia prolungata, permettendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza preoccupazioni.

Il Blackview Shark8 a soli 149,99€ su Amazon è un affare da non perdere. Con un risparmio del 67% e un ulteriore coupon di 100€ di sconto, è il momento ideale per aggiornare il tuo smartphone senza gravare sul budget. Ricorda, un’offerta così vantaggiosa non durerà per sempre. Agisci ora per assicurarti questo dispositivo all’avanguardia a un prezzo eccezionale. Visita Amazon e fai tuo il Blackview Shark8 prima che l’offerta scada!

