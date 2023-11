DOPPIO REGALO per te: HUAWEI Watch GT 4 con Freebuds SE 2 in OFFERTA BOMBA

Non perdere l’occasione di acquistare il HUAWEI Watch GT 4 insieme ai Freebuds SE 2 a un prezzo eccezionale di 249€ su Amazon, con un fantastico sconto del 16%!

Questa offerta è un’opportunità unica per chi cerca un’esperienza tecnologica all’avanguardia a un prezzo accessibile. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

HUAWEI Watch GT 4 + Freebuds SE 2: l’accoppiata tecnologica vincente

Il HUAWEI Watch GT 4 si distingue per la sua batteria a lunga durata, capace di durare fino a 7 giorni, garantendo così una settimana di utilizzo senza preoccupazioni.

La tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ offre un’analisi intelligente delle calorie bruciate, rendendo questo smartwatch un compagno ideale per il tuo fitness e benessere quotidiano. Inoltre, il monitoraggio avanzato della salute 24 ore su 24, con funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2, ti permette di tenere sotto controllo la tua salute in ogni momento.

Ma non è tutto! Il HUAWEI Watch GT 4 è progettato per semplificare la tua vita: con esso, potrai gestire chiamate Bluetooth, promemoria del calendario e rispondere rapidamente a SMS e app direttamente dal tuo polso. E grazie alla sua ampia compatibilità sia con iOS che Android, questo smartwatch è perfetto per tutti.

Accompagnando il Watch GT 4, i Freebuds SE 2 offrono un’esperienza audio di alta qualità. Con una durata della batteria fino a 40 ore, questi auricolari sono ideali per lunghe sessioni di ascolto. Il loro design leggero e comodo, insieme alla connessione Bluetooth 5.3, assicura un’esperienza audio senza interruzioni e di alta qualità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile! Acquista ora il HUAWEI Watch GT 4 insieme ai Freebuds SE 2 su Amazon a soli 249€ grazie ad uno sconto del 16% e goditi la tecnologia all’avanguardia a un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.