Saprai certamente che Apple e altre aziende del settore da diversi anni ormai non inseriscono più il caricabatterie nelle confezioni di vendita degli smartphone. Bisogna quindi acquistarlo separatamente e la scelta più sensata è senza dubbio quella di puntare su un accessorio con supporto alla ricarica rapida. Come il caricabatterie Belkin da 37W con USB-A e USB-C oggi acquistabile su Amazon a soli 19,99€.

Ti consiglio di fare in fretta, perché il prezzo di listino è di 30€ e gli accessori Belkin, quando in promo, vanno letteralmente a ruba.

Belkin è uno di quei marchi che si sposa alla perfezione con i device di Apple, e non a caso l’azienda di Cupertino vende questi accessori anche nei suoi store sparsi per il mondo (e online).

Il design del doppio caricabatterie è minimal, che risulta piatto sulla parete e che è quindi facilmente posizionabile dietro l’arredamento. Essendo dotato di una USB-C con Power Delivery da 25W e di una USB-A da 12W, puoi ricaricare anche due dispositivi in contemporanea, così da dimezzare i tempi d’attesa.

Sicuro e potente, questo caricabatterie a due porte è progettato per una varietà di dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel e altro ancora. È corredato di una certificazione USB-C PD 3.0 con tecnologia PPS, per ricaricare velocemente dallo 0 al 50% in 25 minuti un iPhone e dallo 0 al 50% in 26 minuti un dispositivi Samsung.