Dopo SPID e CIE arriva CNS: nuovo obbligo per i cittadini italiani

Tre strumenti pensati per confermare l’identità digitale, ma diversi per uso, costi e praticità. La questione è molto concreta: per accedere a app IO, Inps, Agenzia delle Entrate, fascicolo sanitario o portali comunali, quale credenziale conviene usare davvero?

La convivenza tra SPID, Carta d’Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi ha reso più semplice il rapporto con la pubblica amministrazione. Almeno in teoria. Nella pratica, però, ha anche creato parecchia confusione. Tutti e tre gli strumenti servono a dire online “sono proprio io”, ma lo fanno in modi diversi, con tecnologie diverse e con vincoli che non sempre sono chiari al primo utilizzo.

Il cittadino se ne accorge spesso solo davanti alla schermata di accesso. Sul sito dell’Inps o dell’Agenzia delle Entrate compaiono le tre opzioni una accanto all’altra: entra con SPID, entra con CIE, entra con CNS. Sembra una scelta qualsiasi. Invece dietro quelle icone ci sono passaggi differenti, soggetti diversi e, in alcuni casi, anche possibili costi.

Negli ultimi anni lo SPID è diventato lo strumento più conosciuto, spinto anche dall’uso dei bonus, dei certificati online e dei servizi sanitari digitali. La CIE è cresciuta perché è legata a un documento fisico rilasciato dallo Stato. La CNS, invece, resta più di nicchia: utile, a volte indispensabile, ma meno immediata per chi vuole solo scaricare un certificato o controllare una pratica.

SPID: comodo da smartphone, ma occhio a gestori e costi

Lo SPID resta per molti il modo più rapido per entrare nei servizi pubblici dal telefono. Si attiva tramite uno dei gestori accreditati, con procedure che possono prevedere il riconoscimento via webcam, tramite app o allo sportello. Poi si usa con credenziali, notifiche push o codici temporanei. Se tutto è già configurato, bastano pochi secondi.

Smartphone, carta e lettore smart card su una scrivania: la scelta tra SPID, CIE e CNS per entrare nei servizi pubblici online.

Il suo punto forte è la comodità mobile. Un pensionato che controlla il cedolino, uno studente che accede al portale dell’università, un lavoratore che scarica la certificazione unica dall’Agenzia delle Entrate possono farlo senza lettori, smart card o cavi. Basta lo smartphone. Il meccanismo è quello che molti conoscono: arriva la notifica, si conferma e si entra.

Il punto delicato riguarda però chi gestisce il servizio. Lo SPID passa da fornitori privati accreditati, non direttamente dallo Stato. Alcuni operatori hanno introdotto canoni o formule a pagamento per certe modalità di uso o di rinnovo. Le condizioni non sono uguali per tutti e possono cambiare da gestore a gestore. Prima di scegliere, o di tenere la propria identità SPID, conviene quindi controllare bene costi, durata e procedure per recuperare le credenziali.

CIE, l’alternativa statale: serve l’NFC e i codici vanno conservati

La Carta d’Identità Elettronica, cioè la CIE, è oggi l’alternativa più solida per chi preferisce uno strumento pubblico, collegato a un documento rilasciato dal Comune e valido anche nella vita di tutti i giorni. Molti cittadini l’hanno già nel portafoglio e possono usarla per accedere ai servizi online attraverso l’app CieID.

Per farla funzionare serve uno smartphone con tecnologia NFC, ormai presente su gran parte dei telefoni più recenti. Bisogna attivare l’app, inserire i codici ricevuti al momento del rilascio della carta — PIN e PUK — e, in alcuni casi, avvicinare fisicamente la carta al telefono. È qui che possono nascere i problemi: se i codici sono stati persi, bisogna recuperarli attraverso i canali indicati dal Ministero dell’Interno o dal Comune.

Il vantaggio principale della CIE è chiaro: è uno strumento statale. Non dipende da un gestore privato e, per l’uso ordinario, non prevede un abbonamento legato all’identità digitale. Il limite, però, è altrettanto pratico: se la carta è scaduta, rovinata o smarrita, l’accesso può complicarsi fino al rilascio di un nuovo documento. E se c’è una scadenza fiscale vicina, il problema si sente subito.

CNS, quando serve davvero: lettore, software e firma digitale

La Carta Nazionale dei Servizi, spesso integrata nella tessera sanitaria regionale, è lo strumento meno immediato per l’uso di tutti i giorni. Di solito richiede un lettore di smart card, un computer configurato nel modo corretto e programmi specifici. Non è la soluzione più comoda per entrare al volo nell’app IO mentre si è in metropolitana.

La CNS resta però importante nel lavoro professionale. Commercialisti, consulenti, imprese, tecnici e amministratori la usano per operazioni più formali, anche insieme a certificati di autenticazione e strumenti di firma digitale qualificata. In questi casi non si tratta solo di accedere a un portale: si possono firmare documenti con pieno valore legale o gestire pratiche per aziende e clienti.

Per la maggior parte dei cittadini, quindi, la scelta più pratica resta tra SPID e CIE. Lo SPID mantiene un vantaggio nella semplicità da smartphone, soprattutto per chi lo usa già e non ha costi indesiderati con il proprio gestore. La CIE è invece la strada più lineare per chi vuole una credenziale pubblica, gratuita nell’uso ordinario e collegata a un documento ufficiale. La CNS resta più defilata, ma non va dimenticata: quando servono firma digitale o operazioni professionali, è ancora uno strumento da conoscere.