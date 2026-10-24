Dopo l'attacco ai supermercati in Europa, i prossimi bersagli sono in Italia e questo è un momento pessimo

Le temperature sono state alterate, la catena del freddo si è interrotta e diverse catene hanno dovuto buttare prodotti freschi e surgelati. Un caso concreto, non un’ipotesi da laboratorio: secondo gli esperti di cybersecurity, episodi simili spiegano perché anche in Italia gli impianti connessi di acqua, ospedali, energia e trasporti possano diventare bersagli capaci di creare problemi reali nella vita di tutti i giorni.

Il caso dei frigoriferi dei supermercati francesi ha coinvolto, secondo le conferme arrivate dalle aziende, punti vendita di Cooperative U, E. Leclerc e Intermarché. Nelle ricostruzioni compaiono anche sedi legate a Carrefour e Monoprix. L’attacco avrebbe cambiato da remoto i comandi degli impianti, facendo salire le temperature e, in alcuni casi, attivando lo sbrinamento. L’effetto è stato immediato: carne, latticini, verdure e surgelati non più vendibili, scaffali svuotati in fretta e personale costretto a scartare la merce per motivi sanitari.

Nel mirino, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero finiti controlli industriali connessi, riconducibili anche a sistemi usati da produttori come Danfoss, Copeland e Dixell. Le autorità francesi hanno segnalato una vulnerabilità software e avvisato operatori e interlocutori europei, mentre la procura di Parigi ha aperto un’indagine. Al momento non risulta una rivendicazione pubblica, né una richiesta di riscatto. Un particolare importante: dimostra che un accesso illecito può provocare danni economici e disservizi anche senza la solita estorsione ransomware.

Acqua, ospedali, energia e trasporti: quando l’attacco digitale diventa un problema per tutti

Il punto, spiegano gli analisti, non è il frigorifero in sé. È il meccanismo. Un comando digitale che regola una funzione fisica può essere manomesso a distanza. Negli acquedotti, per esempio, sensori e sistemi di controllo gestiscono portate, pressioni, pompe, serbatoi e trattamento dell’acqua. Se gli accessi remoti non sono protetti, un attacco può far perdere la telemetria, fermare una pompa o modificare parametri operativi. È a quel punto che il guasto informatico arriva al cittadino: meno pressione ai rubinetti, interruzioni locali, controlli manuali prima del ripristino.

Un addetto verifica il pannello di controllo della refrigerazione nel retro di un supermercato, simbolo dei rischi cyber sugli impianti connessi.

Negli ospedali, il rischio riguarda cartelle cliniche, diagnostica, laboratori, prenotazioni e dispositivi medici connessi. Un blocco dei sistemi può rallentare visite, referti e trasferimenti tra reparti. Nei casi più delicati, il personale deve tornare a procedure manuali e usare apparecchiature alternative. Per energia e trasporti, invece, le conseguenze possono essere interruzioni elettriche, ritardi ferroviari, problemi alla biglietteria, difficoltà nella gestione delle flotte o nella distribuzione dei carburanti. Non scenari da film, ma catene operative fragili, dove un varco tecnico può trasformarsi in un disservizio reale.

Firmware vecchi, accessi remoti e fornitori: le falle che allargano il rischio

Antoine Hautin, consulente della società francese Almond, ha osservato che intervenire su molte unità nello stesso momento richiede una certa capacità tecnica. La scala dell’operazione, ha spiegato, è uno degli elementi più significativi. Ken Munro, partner della britannica Pen Test Partners, ha indicato invece un problema più basilare: scarsa igiene informatica. Apparati datati, firmware non aggiornati, interfacce esposte su Internet, password deboli o condivise. E poi c’è la filiera, spesso il punto più esposto.

Molti impianti industriali, anche in Italia, vengono gestiti con collegamenti usati per manutenzione remota, assistenza dei fornitori e aggiornamenti periodici. È comodo, costa meno e permette interventi rapidi. Ma aumenta anche i punti d’ingresso per chi attacca, soprattutto se le reti operative non sono separate da quelle aziendali o se gli account dei tecnici non vengono controllati con attenzione.

Danfoss ha segnalato che alcune unità coinvolte in Francia erano fuori dal ciclo di supporto o usavano firmware obsoleto. Copeland ha riconosciuto una vulnerabilità e ha riferito di lavorare con i clienti per ridurre il rischio. Sembrano dettagli tecnici, ma le conseguenze sono molto concrete: merce buttata, impianti fermi, servizi rallentati.

Incidenti veri, continuità del servizio, piani d’emergenza: cosa devono guardare gestori e autorità

Per misurare davvero il rischio servono dati solidi, non allarmi generici. I gestori di servizi essenziali e le autorità dovrebbero distinguere tra intrusioni confermate, tentativi bloccati, guasti tecnici e sistemi temporaneamente non disponibili. Mettere tutto nello stesso conteggio, ricordano gli specialisti, rischia solo di confondere minacce diverse. Le fonti da seguire restano gli avvisi dei CERT nazionali, i rapporti dell’ENISA, l’agenzia europea per la cybersicurezza, e le pubblicazioni dell’ANSSI, l’autorità francese che sta seguendo da vicino il caso.

Contano anche altri segnali: quanto dura il disservizio, quanti utenti vengono coinvolti, quali tratte ferroviarie subiscono ritardi, quali reparti ospedalieri rallentano, quali porzioni di rete idrica vengono isolate, quando si passa alle procedure manuali. In Italia, dove reti pubbliche e private dipendono sempre di più da sistemi connessi, la priorità è sapere quali apparati sono esposti, quali ricevono ancora aggiornamenti e quali procedure di emergenza possono garantire la continuità del servizio. Il caso francese lascia una lezione semplice e concreta: la sicurezza informatica non riguarda solo dati e computer. Riguarda anche acqua, cibo, cure, luce e trasporti.