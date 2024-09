Dopo l'annuncio di AirPods 4 CROLLA IL PREZZO del modello di 2° generazione

Da poco sono state annunciate il nuovo modello di AirPods all’evento Apple del 9 settembre e oggi, su Amazon, le AirPods di seconda generazione vengono messe in sconto del 12% e vendute a 112,99€.

Ecco la promozione sulle AirPods di seconda gen su Amazon!

Gli AirPods di Apple sono progettati per offrire un’esperienza audio di alta qualità con una comodità senza pari. Con il loro design in-ear e taglia unica, sono comodi da indossare tutto il giorno, adattandosi facilmente a qualsiasi orecchio. La tecnologia wireless Bluetooth permette una connessione rapida e stabile con tutti i dispositivi iOS, garantendo una facile configurazione e una transizione senza interruzioni da un dispositivo all’altro.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la capacità degli AirPods di accendersi automaticamente e collegarsi all’istante, semplificando l’uso quotidiano. Inoltre, puoi attivare Siri semplicemente pronunciando “Ehi Siri”, rendendo l’interazione con il tuo dispositivo ancora più intuitiva.

La custodia di ricarica è estremamente versatile, supportando sia la ricarica wireless tramite un caricabatterie certificato Qi sia il classico connettore Lightning. Con una singola carica, puoi godere di oltre 24 ore di autonomia, il che rende questi auricolari ideali per l’uso quotidiano e i viaggi.

Oltre all’isolamento dal rumore passivo, gli AirPods sono dotati di componenti inclusi come il cavo da Lightning a USB, fornendo tutto il necessario per un’esperienza audio eccellente. Anche se non dispongono di un sistema attivo di controllo del rumore, offrono un isolamento sufficiente per un ascolto immersivo.

Su Amazon, oggi le AirPods di seconda generazione vengono messe in offerta con sconto del 12% e vengono venduto al costo finale di 112,99€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.