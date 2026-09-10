Dopo la Dyson è questo l'oggetto del desiderio per le pulizie veloci e LIDL lo svende a 30 euro

Il soffiatore-aspiratore-trituratore per foglie Parkside è in vendita su Lidl Italia, nella sezione Fai da te e Giardino del sito. È un attrezzo elettrico pensato per ripulire giardini, vialetti e cortili quando foglie e residui vegetali iniziano ad accumularsi.
Il soffiatore-aspiratore-trituratore per foglie Parkside è in vendita su Lidl Italia, nella sezione Fai da te e Giardino del sito. È un attrezzo elettrico pensato per ripulire giardini, vialetti e cortili quando foglie e residui vegetali iniziano ad accumularsi.
Valentina Giungati
Pubblicato il 10 set 2026
Dopo la Dyson è questo l'oggetto del desiderio per le pulizie veloci e LIDL lo svende a 30 euro

Il prezzo indicato nella scheda online Lidl è di 34,99 euro. Tra i dati dichiarati ci sono motore da 2.600 W, velocità dell’aria fino a 270 km/h, numero di giri massimo di 15.000 min⁻¹ e sacco di raccolta da 34 litri.

Il primo dato che si nota è il prezzo Lidl di 34,99 euro, riportato nella pagina dedicata al Parkside soffiatore, aspiratore, trituratore per foglie. Una cifra bassa, in linea con la gamma Fai da te e Giardino, dove Parkside è ormai un marchio noto per utensili elettrici, attrezzi da officina, prodotti per il verde e piccoli strumenti per la casa. Non è una macchina professionale per grandi aree verdi, almeno da quanto emerge dalla scheda pubblicata. È più un apparecchio per chi deve tenere in ordine spazi privati di dimensioni normali: il vialetto davanti casa, un cortile condominiale, un piccolo giardino.

La formula è quella classica delle offerte stagionali Lidl: prezzo contenuto, caratteristiche tecniche essenziali e disponibilità da controllare in negozio o online. Nella pagina consultata compaiono anche i riferimenti alla garanzia legale e convenzionale Lidl, un aspetto da non trascurare quando si compra un utensile elettrico e si vuole avere un canale di assistenza in caso di problemi. Per lavori saltuari può essere una soluzione interessante, ma con una precisazione semplice: il prezzo non basta. Bisogna guardare anche potenza, praticità e limiti d’uso.

Prezzo Lidl: Parkside punta sul giardino a basso costo

La scheda Lidl indica un motore da 2.600 W, una velocità dell’aria massima di 270 km/h e un numero di giri a 2 livelli, con picco di 15.000 min⁻¹. Tradotti nella pratica, sono dati che raccontano la capacità dell’attrezzo di spostare foglie secche, piccoli residui vegetali e materiale leggero su superfici esterne. I due livelli di regolazione permettono di dosare la spinta dell’aria: più delicata vicino ad aiuole o ghiaia, più forte su pavimentazioni, rampe e marciapiedi.

Soffiatore aspiratore elettrico con sacco di raccolta su vialetto, foglie secche e guanti da giardino
Un soffiatore-aspiratore con sacco di raccolta su un vialetto coperto di foglie autunnali, in linea con la guida all’acquisto Lidl.

La velocità dell’aria fino a 270 km/h è uno dei numeri più usati per descrivere questi prodotti, ma da sola non dice tutto. Contano anche la forma del tubo, la portata d’aria — non riportata nel testo fornito — e il modo in cui si riesce a dirigere il flusso senza spargere le foglie ovunque. Il dato sui 2.600 W segnala invece un assorbimento elettrico importante per un attrezzo domestico. Prima di usarlo conviene controllare presa, prolunga e condizioni dell’impianto. Precauzioni banali, forse, ma necessarie. Soprattutto all’aperto, magari su pavimentazioni ancora umide dopo la pioggia.

Funzione 3 in 1 e sacco da 34 litri: per vialetti, giardini e cortili

Il cuore del prodotto è la funzione 3 in 1: soffiatore, aspiratore e trituratore per foglie. In modalità soffiatore serve a radunare le foglie in un punto. Come aspiratore le raccoglie. Con la triturazione ne riduce il volume, così il sacco si riempie più lentamente. È una soluzione comoda per chi vuole evitare rastrello, scopa da esterno e sacchi separati. Il risultato, però, cambia molto in base al materiale: le foglie asciutte si lavorano meglio, quelle bagnate pesano di più e possono rendere l’aspirazione meno fluida.

Il sacco da 34 litri ha una capacità adatta a lavori domestici non troppo estesi. In un piccolo cortile può bastare con una o due pause. In un giardino con alberi a foglia larga, invece, gli svuotamenti saranno più frequenti. Qui entra in gioco la praticità: bisogna capire come si aggancia il sacco, quanto è facile aprirlo e se il tessuto trattiene bene polvere e frammenti. Sembrano dettagli, ma non lo sono. Dopo mezz’ora di lavoro, contano parecchio.

Prima dell’acquisto: cavo, rumore, peso e disponibilità Lidl

Prima di comprare il Parkside soffiatore-aspiratore-trituratore per foglie Lidl, conviene controllare alcuni dettagli sulla confezione o nella scheda completa. Il primo riguarda l’alimentazione elettrica. Dai dati indicati, e dalla potenza dichiarata di 2.600 W, si tratta con ogni probabilità di un modello a cavo. Serve quindi una prolunga adatta all’uso esterno e abbastanza lunga per coprire tutta l’area di lavoro. La pagina fornita non riporta invece informazioni su peso, livello di rumorosità, lunghezza del cavo o accessori inclusi. Sono elementi importanti, perché incidono su comodità, sicurezza e uso in spazi condominiali.

Resta poi il tema della disponibilità Lidl, che può cambiare da punto vendita a punto vendita e, per le offerte stagionali, anche molto in fretta. Meglio verificare sul sito ufficiale, sul volantino aggiornato o tramite il servizio di ricerca del negozio, senza dare per scontata la presenza a scaffale. Per chi ha un giardino piccolo e cerca un attrezzo economico per la pulizia autunnale, il prodotto può essere adatto. Per superfici più grandi, lavori frequenti o uso intenso, vale la pena confrontarlo con modelli di fascia superiore, guardando anche ergonomia, ricambi e assistenza. Il prezzo è invitante, ma la scelta dipende dall’uso reale che se ne farà.

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