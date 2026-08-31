Dopo anni di lamentele, Apple sta sbloccando una funzionalità degli AirPods

Una richiesta che andava avanti da anni: gli auricolari di Cupertino sono diffusissimi, ma hanno sempre lasciato poco spazio a chi voleva regolare bassi, medi e alti a modo proprio. La novità, comparsa nelle impostazioni audio e ripresa dalla stampa tecnologica statunitense, segna una svolta prudente ma netta: meno automatismi, più scelta. Per Apple, che ha costruito il successo degli AirPods sulla semplicità, non è un passaggio da poco.

Il cuore della novità è un sistema più elastico per adattare il suono degli AirPods ai gusti di chi li usa. Si va oltre le regolazioni già presenti nelle funzioni di accessibilità audio. Finora l’utente poteva intervenire soprattutto su impostazioni pensate per rendere più chiare le voci o per aiutare chi ha qualche difficoltà uditiva. Adesso Apple sembra voler portare quelle opzioni nell’uso di tutti i giorni, vicino a quello che molti chiamano semplicemente equalizzatore.

Secondo i siti specializzati che hanno analizzato le ultime versioni software, l’idea sarebbe quella di permettere regolazioni più precise del profilo sonoro degli auricolari. Non un pannello pieno di cursori tecnici, almeno non nello stile Apple. Più probabili controlli guidati, preset e adattamenti già calibrati. “L’idea è far scegliere senza complicare”, ha spiegato un analista del settore audio citato dalla stampa Usa. Ed è qui il punto: Cupertino non sembra voler trasformare gli AirPods in un prodotto per smanettoni, ma dare un po’ più di margine a chi ascolta musica, podcast o fa chiamate in situazioni diverse.

Perché gli utenti chiedevano da anni più personalizzazione del suono

La richiesta nasce da un limite segnalato da tempo: gli AirPods suonano bene per molti, ma non per tutti allo stesso modo. C’è chi trova i bassi troppo leggeri, chi vorrebbe voci più presenti nei podcast, chi ascolta elettronica o hip hop e chiede più corpo sulle frequenze basse. Sembrano dettagli. Nell’uso quotidiano, però, si sentono.

Auricolari wireless e smartphone con controlli audio: l’immagine richiama la nuova personalizzazione del suono.

Sui forum di supporto Apple, su Reddit e nelle recensioni degli ultimi anni il tema è tornato spesso: “Perché non posso regolare il suono come faccio con altri auricolari?”, chiedevano molti utenti. La risposta, finora, stava nel modello Apple: pochi comandi, impostazioni automatiche, legame stretto tra iPhone, AirPods e servizi come Apple Music. Intanto, però, il mercato è cambiato. Sony, Bose, Samsung e altri concorrenti offrono da tempo app con profili audio modificabili, test dell’udito e preset per generi musicali. A quel punto, per Apple, l’assenza di un controllo più personale è diventata più evidente.

C’è anche una questione molto pratica. Gli auricolari in-ear non rendono allo stesso modo in tutte le orecchie. Contano la tenuta del gommino, la forma del condotto uditivo, il rumore intorno, perfino il modo in cui si cammina. Tutto incide su come arriva il suono. Per questo un controllo più personale può far rendere meglio gli AirPods, senza cambiare hardware. È una correzione software, ma con effetti concreti.

AirPods compatibili: quali modelli e dispositivi potrebbero essere coinvolti

La compatibilità non è stata indicata in modo uguale per tutti i modelli. E Apple, su questi aspetti, di solito resta cauta fino al rilascio definitivo degli aggiornamenti. Guardando alle funzioni già disponibili e alla potenza dei chip audio più recenti, i candidati più naturali sono gli AirPods Pro di seconda generazione e gli AirPods 4, soprattutto nelle versioni con funzioni avanzate come cancellazione attiva del rumore e audio adattivo. Più incerta, invece, la situazione per i modelli precedenti.

Il controllo dovrebbe passare dall’ecosistema iPhone, con impostazioni integrate in iOS, e potrebbe arrivare anche su iPad e Mac quando collegati allo stesso account Apple. Non è un dettaglio secondario: la forza degli AirPods è proprio la continuità tra dispositivi. Se un profilo audio personalizzato segue l’utente dal telefono al computer, durante una chiamata su FaceTime o mentre ascolta un brano su Apple Music, il vantaggio diventa più chiaro.

Resta da capire quanto Apple lascerà intervenire a mano. Un equalizzatore completo, con bande regolabili una per una, sarebbe una scelta lontana dalla tradizione dell’azienda. Più probabile un percorso guidato: ascolti alcuni suoni, scegli quello che ti sembra più chiaro, il sistema costruisce un profilo. Semplice, rapido. Molto Apple.

Apple Music, accessibilità e concorrenza: perché la svolta pesa sul mercato

La novità può pesare anche su Apple Music, dove esistono già funzioni come audio spaziale, Dolby Atmos e lossless, ma dove l’ascolto con gli auricolari resta spesso legato a impostazioni standard. Un profilo sonoro più personale potrebbe far risaltare meglio alcuni brani, rendere le voci più nette, ridurre quella sensazione di suono “uguale per tutti” che alcuni utenti contestano. Non cambierà la qualità del file, naturalmente. Cambierà il modo in cui arriva all’orecchio.

Poi c’è il capitolo accessibilità, da anni uno dei terreni su cui Apple lavora con continuità. Le funzioni di adattamento audio possono aiutare chi ha lievi difficoltà uditive, chi fatica a seguire una conversazione in metropolitana o chi vuole capire meglio le parole durante una chiamata. In questo senso la personalizzazione del suono non è solo una comodità per appassionati di musica. È uno strumento da tutti i giorni. E per alcuni utenti può fare la differenza tra capire bene e perdere pezzi.

Sul mercato degli auricolari, infine, la mossa riduce uno dei vantaggi dei concorrenti. Bose e Sony restano forti sulla cancellazione del rumore e sulle regolazioni audio, mentre Samsung punta sull’integrazione con Android. Apple, con gli AirPods, ha sempre scelto immediatezza e stabilità. Ora prova ad aggiungere controllo, senza rinunciare alla semplicità. La partita è tutta qui: dare più libertà senza far sembrare complicato un prodotto nato per funzionare appena si apre la custodia.