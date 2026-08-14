Addio audio pessimo sulla TV: attiva Dolby Vision 2, è tutta un'altra storia

Dolby ha acceso i motori venerdì 7 agosto 2026 con il primo lancio commerciale di Dolby Vision 2 su alcuni TV Hisense 2026, a partire dai modelli UX, UR9, UR8 e U7. Non è una novità legata all’audio, nonostante il nome Dolby faccia pensare subito a quello.

Qui il punto è l’immagine: come il televisore legge una scena, quanto riesce a gestire il buio, il movimento, la luce in salotto. In pratica, la promessa è semplice: vedere meglio ciò che spesso sparisce tra neri troppo chiusi, riflessi sul pannello e regolazioni lasciate così come escono dalla scatola.

Dolby Vision 2 debutta sui TV Hisense UX, UR9, UR8 e U7

Il debutto di Dolby Vision 2 parte da una parte precisa della gamma Hisense 2026. I primi modelli coinvolti sono UX, UR9, UR8 e U7. Altri televisori del marchio dovrebbero ricevere le nuove funzioni più avanti tramite aggiornamenti firmware. È un passaggio importante: Dolby ne parlava da tempo, ma finora questa tecnologia non era ancora arrivata su prodotti davvero acquistabili dal pubblico.

In questa prima fase, quindi, Hisense si prende il ruolo di apripista. Per ora non ci sono date ufficiali per gli altri produttori, né un calendario più ampio comunicato da Dolby. Chi sta pensando di comprare una nuova TV, soprattutto nella fascia medio-alta, dovrà guardare bene sigla del modello e funzioni presenti. Non basta trovare scritto Dolby Vision 2 nella scheda tecnica. Bisogna capire quale versione c’è davvero.

Come spesso succede nel mondo dei televisori, la differenza sta nelle note in piccolo. In negozio qualcuno potrebbe cavarsela con un “sì, ce l’ha”. Ma per chi guarda film in streaming la sera, o partite nel pomeriggio con la luce che entra in casa, cambia eccome.

Content Intelligence, metadati scena per scena senza AI

Il cuore di Dolby Vision 2 si chiama Content Intelligence. È un sistema che usa metadati integrati nei contenuti per regolare l’immagine scena per scena. Dolby lo presenta come un motore capace di adattare il quadro in tempo reale, tenendo conto sia di come è stato pensato il contenuto sia di quello che il televisore può fare. Detto più semplicemente: meno scene illeggibili, meno dettagli inghiottiti dal nero, meno corse nei menu per sistemare luminosità e contrasto.

Un punto però va messo in chiaro. Nel 2026 la parola AI viene appiccicata un po’ ovunque, ma secondo Dolby Content Intelligence non usa elaborazione AI. Lavora invece sui metadati del contenuto. La differenza non è solo da addetti ai lavori: il televisore non “inventa” l’immagine e non la ricostruisce con algoritmi generativi. Segue le istruzioni già inserite nel master, quando ci sono.

Il vantaggio dovrebbe vedersi soprattutto nei film con fotografia molto scura. Quelli in cui, a un certo punto, lo spettatore finisce per chiedersi che cosa stia succedendo sullo schermo. Una scena di notte, un interno illuminato da una candela, un inseguimento pieno di contrasti: sono casi in cui Dolby Vision 2 promette un intervento più preciso rispetto allo standard precedente. Senza obbligare l’utente a perdersi tra le impostazioni. E senza stravolgere l’immagine pensata dal regista.

Light Sense 2 e Authentic Motion: buio, sport e gaming sotto controllo

Accanto a Content Intelligence arriva Light Sense 2, pensato per adattare l’immagine alla luce ambientale. È la vita di tutti i giorni: partita alle 15 con il sole dalla finestra, serie TV in salotto con una lampada accesa, film scuro guardato prima di cena. In queste situazioni il pannello può perdere dettaglio, soprattutto nelle ombre, e l’immagine finisce per sembrare più piatta del dovuto.

Light Sense 2 lavora proprio lì. Regola la resa in base alla luce della stanza. Non una semplice modalità “giorno” o “notte”, almeno nelle intenzioni di Dolby, ma un sistema che si adatta in modo continuo. Per chi usa la TV in un ambiente normale, non in una sala buia e controllata, potrebbe essere una delle novità più utili.

Poi c’è Authentic Motion, che Dolby descrive come uno strumento di controllo del movimento guidato dalla creatività. L’obiettivo è complicato: ridurre scatti e incertezze senza creare quell’effetto troppo liscio, il famoso “soap opera effect”, che molti disattivano appena accendono una TV nuova. Qui sport e gaming sono i banchi di prova più naturali. Una palla che corre sul campo, una telecamera che segue un’azione rapida, un videogioco pieno di movimenti veloci: la gestione del moto pesa parecchio sul risultato finale.

Per chi vuole mettere mano alle regolazioni, Dolby Vision 2 prevede anche uno slider di intensità. Serve a regolare profondità e ricchezza dell’immagine senza passare da menu troppo macchinosi. Pochi interventi, almeno sulla carta. Poi, come sempre, molto dipenderà da come ogni modello userà davvero queste funzioni.

Streaming compatibili e Dolby Vision 2 Max: cosa controllare prima di comprare

Il successo di Dolby Vision 2 non si giocherà solo sui televisori. Servono anche contenuti pronti a usare le nuove funzioni. Tra i primi servizi indicati ci sono Peacock, Canal+ e la piattaforma cinese iQIYI, che hanno già fatto sapere di voler adottare gli strumenti della nuova piattaforma. È un punto centrale, perché la regolazione scena per scena dà il meglio quando il contenuto contiene i metadati necessari.

Questo significa che non tutta la libreria streaming cambierà aspetto da un giorno all’altro. Film e serie già disponibili potrebbero non usare fino in fondo le nuove funzioni. I titoli creati o aggiornati con Dolby Vision 2, invece, potranno offrire una resa più precisa. È un copione già visto con altre tecnologie video: prima arrivano le TV, poi il catalogo compatibile cresce un po’ alla volta.

Resta poi il tema Dolby Vision 2 Max. Dolby ha spiegato che funzioni come Authentic Motion e Light Sense 2 fanno parte della categoria Max, supportata dai modelli Hisense citati, ma non è detto che siano presenti su tutti i futuri televisori compatibili. Prima dell’acquisto, quindi, conviene controllare non solo la presenza del marchio Dolby Vision 2, ma anche della dicitura Max.

Per ora, i TV Hisense UX, UR9, UR8 e U7 2026 sono la porta d’ingresso per provare la nuova generazione dello standard. Il resto arriverà con accordi, firmware e cataloghi streaming più ricchi. Come spesso accade nell’home entertainment, la tecnologia c’è. Ora deve seguirla tutto il resto.