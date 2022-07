Docking Station USB-C 12 in 1, con Coupon a soli 48€

La Docking Station USB-C NOVOO 12 in 1 supporta fino a tre monitor, alimentazione PD da 100W su USB 4, ed è perfettamente compatibile con i Mac di ultima generazione. E grazie a un Coupon, la acquisti a 48€ incluse spedizioni.

Importante: per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 10% prima di mettere il prodotto nel carrello.

I Mac sono splendidi e sottili ma, a parte forse i Pro di ultimissima generazione, hanno tutti un difetto: poche porte di espandibilità. Ecco perché vi segnaliamo spesso gli hub USB-C quando capitano offerte interessanti come questa.

La Docking Station USB-C 12 in 1 è il più accessoriato degli hub NOVOO perché supporta monitor 4K su e 1080p su VGA (perfetta per i proiettori). Permette di collegare tutte le tue periferiche, anche flash e disco rigido, oltre che tastiera, mouse, stampante al massimo della velocità.

E supporta pure la ricarica PD 100W e Gigabit Ethernet per connettere il computer a reti cablate; insomma ha davvero tutto quel che può ragionevolmente servirti in un formato super compatto ed efficiente. Include anche jack audio da 3,5mm perché non si sa mai.

Inoltre, è estremamente robusta e di qualità. Oltre a includere le certificazioni FCC, CE e RoHS e UKCA, è garantita per 24 mesi con sostituzione immediata in caso di problemi.