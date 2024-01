Distributore Automatico di Cibo per Gatti e Cani: Tecnologia e Convenienza al 50%!

Sei un amante degli animali domestici alla ricerca di una soluzione innovativa per la gestione dell’alimentazione del tuo amico a quattro zampe? Il distributore automatico di cibo petgugu è ciò che fa per te! Ora disponibile su Amazon a soli 349,99€, grazie a un imperdibile coupon del 50% di sconto, questo dispositivo rappresenta la frontiera della tecnologia al servizio degli animali domestici.

Il distributore automatico petgugu non è un semplice dispenser di cibo, ma un vero e proprio centro di controllo alimentare per il tuo gatto o cane. Dotato di Alimentazione Intelligente tramite APP, permette di monitorare in modo intuitivo l’orario, la frequenza e la quantità del pasto. Puoi impostare un piano di alimentazione preciso e scientifico per il tuo animale domestico, con dosaggi programmati e sani, per un’alimentazione automatica che si integra con il distributore intelligente.