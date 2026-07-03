Dispositivi elettronici sempre più allarmanti per la salute: il nuovo report europeo è agghiacciante

Dietro ai piccoli gadget elettronici venduti a pochi euro online si nasconde spesso una qualità costruttiva molto diversa da quella che l'etichetta lascerebbe intendere.
Dietro ai piccoli gadget elettronici venduti a pochi euro online si nasconde spesso una qualità costruttiva molto diversa da quella che l'etichetta lascerebbe intendere.
Valentina Giungati
Pubblicato il 3 lug 2026
Dispositivi elettronici sempre più allarmanti per la salute: il nuovo report europeo è agghiacciante

La nuova campagna di controlli coordinata dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni JACOP 2025 ha analizzato 173 prodotti elettrici ed elettronici venduti nel mercato UE, restituendo un quadro tutt’altro che rassicurante: oltre la metà dei campioni non rispetta i limiti imposti dalla direttiva RoHS sulle sostanze pericolose.

Le verifiche chimiche e documentali sono state condotte in tredici Paesi europei, tra cui Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Portogallo; l’Italia non era tra i territori coinvolti nel campionamento fisico, ma la diffusione degli acquisti tramite portali internazionali rende questi stessi prodotti facilmente accessibili anche ai consumatori italiani.

L’allarme dei dispositivi elettronici sulla salute

I gadget testati avevano un costo medio di appena 10 euro e comprendevano una gamma ampia di oggetti di uso quotidiano: ventilatori USB, smartwatch, torce, tostapane, asciugacapelli, rasoi elettrici, luci solari da giardino, lampade LED economiche, frullatori, spremiagrumi e piastre per waffle. L’obiettivo dell’indagine era verificare la presenza di sostanze regolamentate e il rispetto delle norme di sicurezza in un contesto in cui l’e-commerce ha moltiplicato l’accesso a prodotti di origine e qualità molto diverse tra loro.

L’allarme dei dispositivi elettronici sulla salute-Melablog.it

Le analisi hanno rilevato piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, ritardanti di fiamma e ftalati oltre i limiti consentiti. Il problema più diffuso riguarda le saldature, dove sono stati riscontrati superamenti di metalli pesanti in 82 campioni su 173, mentre i cavi in PVC morbido hanno mostrato livelli eccessivi di ftalati in 51 casi. Meno frequenti, ma comunque presenti, i casi di ritardanti di fiamma bromurati nelle plastiche rigide e cromo esavalente nei componenti metallici trattati.

Un dato che emerge con chiarezza dal report riguarda il canale di vendita: 49 prodotti acquistati online non hanno superato i controlli, contro 37 campionati nei negozi fisici, confermando un tasso di non conformità più alto per gli acquisti via internet. A questo si aggiungono le irregolarità puramente documentali, riscontrate in 41 prodotti su 173, tra marchio CE assente o poco leggibile e mancanza di informazioni obbligatorie sul produttore o su un referente con sede nell’Unione Europea. Il bilancio complessivo parla di 91 prodotti su 173, pari al 53%, che non hanno superato il test, con conseguenti misure di ritiro dal mercato o segnalazione sul sistema Safety Gate.

Le autorità europee raccomandano ai consumatori di prestare attenzione soprattutto ai prodotti dai prezzi eccessivamente contenuti, verificando l’autenticità del marchio CE — da non confondere con imitazioni come la sigla “China Export”, priva di qualunque valore certificativo — e controllando che il venditore disponga di una sede all’interno dell’Unione Europea, oltre a consultare il sistema Safety Gate prima di procedere con l’acquisto di prodotti sospetti.

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