Dispenser automatico di cibo: la soluzione perfetta per le vacanze!

Se stai cercando una mangiatoia per gatti che sia intelligente, sicura e pratica, PETKIT è la scelta perfetta per te. Questa mangiatoia è dotata di una serie di funzioni innovative che ti permetteranno di prenderti cura al meglio del tuo gatto, anche quando sei fuori casa. Attualmente, PETKIT Mangiatoia è disponibile su Amazon a soli 96,09€ con il 5% coupon 15% di sconto. Questa è un’offerta davvero imperdibile, quindi non aspettare a acquistarla!

Specifiche tecniche

Ecco alcune delle principali specifiche tecniche di PETKIT Mangiatoia:

Capacità di 4L

3 modalità di alimentazione: manuale, automatica e programmabile

2 porte di alimentazione

Sensore di movimento

Funzione di blocco anti-soffocamento

Sistema di raffreddamento

App PETKIT per smartphone

Come funziona

PETKIT Mangiatoia è molto facile da usare. Basta caricarla, aggiungere il cibo e impostare le modalità di alimentazione. La mangiatoia si occuperà poi di distribuire il cibo al tuo gatto secondo le tue indicazioni.

Vantaggi

Ecco alcuni dei vantaggi di PETKIT Mangiatoia:

Intelligente: è possibile programmare l’alimentazione del gatto in base alle proprie esigenze.

Sicura: è dotata di un sistema di blocco anti-soffocamento che previene la fuoriuscita di cibo.

Pratica: è facile da usare e da pulire.

Economica: è possibile risparmiare denaro acquistando il cibo in grandi quantità.

PETKIT Mangiatoia è la soluzione perfetta per i tuoi piccoli amici. È intelligente, sicura e pratica, e ti permetterà di prenderti cura al meglio del tuo gatto, anche quando sei fuori casa. Se stai cercando una mangiatoia per gatti, PETKIT è la scelta migliore.

Acquista subito PETKIT Mangiatoia per Gatti e Cani su Amazon e inizia a prenderti cura al meglio del tuo gatto! La pagherai solamente 96€, grazie allo sconto del 5% e al coupon applicabile per un ulteriore 15% di sconto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.