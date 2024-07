DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A15: 43% di sconto

Samsung riesce ad offrire smartphone di qualità per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il Galaxy A15 viene messo in maxi sconto del 43% per un costo finale e totale di 137€.

Offertissima: sconto outlet del 43% sul Samsung Galaxy A15

Il Samsung Galaxy A15 5G offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display Super AMOLED da 6,5” con Vision Booster. Questo schermo garantisce immagini fluide e brillanti, raggiungendo una luminosità fino a 800 nit, riducendo l’emissione di luce blu per il massimo comfort visivo.

Il Galaxy A15 5G è equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore per catturare ogni momento con dettagli straordinari. La fotocamera principale da 50 MP permette di realizzare foto ad alta risoluzione, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per scattare paesaggi e primi piani dettagliati. Inoltre, la fotocamera anteriore da 13 MP assicura selfie di qualità professionale.

La batteria a lunga durata da 5000 mAh ti permette di restare attivo e in movimento per tutta la giornata. Questa capacità ti assicura tutta l’energia necessaria per dedicarti alle tue passioni e attività preferite senza interruzioni.

Il design del Galaxy A15 5G è semplice ed elegante. Il profilo sottile, il retro raffinato e le linee pulite della fotocamera conferiscono a questo smartphone un aspetto moderno e sofisticato, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto molto allettante e interessante del 43% sul Samsung Galaxy A15: il prezzo finale d’acquisto dello smartphone è pari a 137€. Approfittane subito e non perdere questa straordinaria occasione!

