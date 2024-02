DISINTEGRATO IL PREZZO del realme C53: offerta top su eBay

realme è riuscita a conquistare gli utenti grazie a dei prodotti di qualità offerta a prezzi molto accessibili e oggi, su eBay, il realme C53 è in sconto del 41% e viene venduto al prezzo finale di 147€.

41% di sconto sul realme C53: scontatissimo

Il realme C53 si distingue come uno smartphone Android di fascia media che si concentra principalmente sull’esperienza fotografica, ma offre anche prestazioni soddisfacenti in altri ambiti. La sua caratteristica più evidente è il display Touchscreen da 6.74 pollici, che offre una visualizzazione chiara e dettagliata con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, posizionando il Realme C53 in cima alla sua categoria.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Realme C53 è ben fornito, con un modulo LTE 4G che garantisce un trasferimento dati veloce e una navigazione internet fluida, oltre alla connettività Wi-Fi e al GPS integrati.

Ciò che rende davvero unico il realme C53 è la sua eccellente capacità multimediale, grazie alla fotocamera principale da ben 50 megapixel. Questo consente di catturare immagini ad alta risoluzione, con una qualità sorprendente di 8165 x 6124 pixel, e di registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel. Questo significa che gli utenti possono ottenere scatti dettagliati e video nitidi con facilità.

Nonostante la potenza delle sue capacità fotografiche, il realme C53 mantiene uno spessore contenuto di soli 7.5mm, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e moderno. Il realme C53, quindi, si rivela un’opzione interessante per coloro che cercano un dispositivo versatile e performante, soprattutto nell’ambito fotografico, senza dover spendere una fortuna.

Su eBay, oggi è una giornata ricca di offerte e tra queste spicca sicuramente il realme C53 al 41% di sconto per un prezzo totale di 147€.

