DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola Edge 40: RISPARMIA 231€ su eBay

Motorola è una delle azienda principali con una lunga storia nel settore della telefonia e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 44% sul Motorola Edge 40 al quale vanno sommati ulteriori 10€ tramite il coupon PSPRFEB24 per un costo finale di 269€.

Sconto enorme sul Motorola Edge 40 su eBay

Immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti con il display touchscreen da 6,55 pollici di Motorola Edge 40. La risoluzione di 2400 x 1080 pixel offre immagini nitide e colori vibranti, per una visione sempre coinvolgente e alla massima qualità visiva.

Con il Motorola Edge 40 rimani sempre connesso e sempre al passo con i tempi. La connettività 5G di Motorola Edge 40 ti permette di navigare in internet, scaricare file e giocare online ad alta velocità. Il Wi-Fi e il GPS completano la dotazione di questo smartphone, rendendolo perfetto per qualsiasi esigenza.

Scatta foto da professionista con la fotocamera da 50 megapixel di Motorola Edge 40. I tuoi scatti saranno sempre perfetti, con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel e la possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Tutto ciò garantisce contenuti multimediali di altissima qualità.

Design elegante e raffinato: con uno spessore di soli 7,6 mm, Motorola Edge 40 è un concentrato di stile e tecnologia. Leggero e maneggevole, si adatta perfettamente alla tua mano. Non solo un telefono, ma un vero e proprio compagno di vita per tutte le attività quotidiane, Motorola Edge 40 è dotato di tutte le funzionalità di cui hai bisogno per rimanere sempre connesso con il mondo.

Su eBay, oggi, è presente un enorme doppio sconto sul Motorola Edge 40: 44% al quale vanno sommati ulteriori 10€ tramite il coupon PSPRFEB24 per un costo finale di 269€. Approfittane subito!

