DISINTEGRATO IL PREZZO del Chromebook Asus con il SUPER SCONTO su Amazon

L’ASUS Chromebook CX1 rappresenta un’opzione eccezionale per chi cerca un laptop leggero e performante, ideale per la produttività in movimento. Con un display da 14 pollici e un rivestimento antiriflesso FHD, questo Chromebook massimizza l’area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti e una produttività mirata.

Alimentato da un processore Intel Celeron, l’ASUS Chromebook CX1 garantisce prestazioni eccellenti, consentendoti di eseguire le tue app preferite in modo fluido e reattivo. Grazie alle funzionalità complete di Google Workspace e alle app per la produttività di Google Play, questo Chromebook offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le tue attività, tutto in un unico posto.

Con uno chassis ultraportatile e leggero da soli 1,47 kg, l’ASUS Chromebook CX1 unisce stile e portabilità, offrendoti un aspetto trendy e un dispositivo pronto a seguirti ovunque tu vada. Progettato per adattarsi ai tuoi stili di vita in movimento, questo Chromebook è sempre pronto a essere il tuo compagno ideale per le tue giornate lavorative o di studio.

Inoltre, l’ASUS Chromebook CX1 è dotato di aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, garantendo che il tuo dispositivo rimanga al sicuro, protetto e sempre aggiornato. Con questo Chromebook, puoi lavorare con tranquillità sapendo che il tuo dispositivo è sempre al passo con le ultime tecnologie e protetto dalle minacce online.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 46% sul Chromebook Asus che viene venduto a soli 189€.

