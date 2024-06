DISINTEGRATO il costo del Samsung Galaxy A05s: offerta outlet su Amazon

Samsung è un’azienda che offre il massimo della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 43% sul Galaxy A05s che viene venduto a 102,50€.

Prezzo folle: Samsung Galaxy A05s al 43% di sconto

Il Samsung Galaxy A05s è uno smartphone che combina prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, offrendo un’esperienza d’uso straordinaria. Immergiti nell’ampio display FHD+ da 6,7 pollici, che offre una definizione straordinaria per rendere i tuoi contenuti e giochi ancora più immersivi.

Le immagini vivide e fluide rendono ogni interazione con il dispositivo un piacere visivo. Il Samsung Galaxy A05s è dotato di una tripla fotocamera che permette di catturare scatti dettagliati in ogni situazione. Per i selfie, la fotocamera anteriore da 13 MP assicura scatti nitidi e memorabili.

Le prestazioni straordinarie del Galaxy A05s sono garantite dal potente processore Snapdragon 680, che permette di giocare, visualizzare e condividere contenuti sui social in maniera fluida e senza interruzioni. Questo smartphone è progettato per gestire tutte le tue attività quotidiane con efficienza e velocità.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Galaxy A05s offre un lettore di impronte digitali laterale, che riconosce la tua impronta digitale per un accesso rapido e sicuro. Inoltre, il jack da 3,5 mm ti consente di collegare i tuoi auricolari preferiti per ascoltare musica e contenuti multimediali con la massima comodità. La batteria da 5.000 mAh del Samsung Galaxy A05s offre una lunga durata d’utilizzo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene scontato del 43% per poi essere venduto a soli 102,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.