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Se hai mai digitato velocemente su un Mac e ti sei ritrovato il cursore saltare altrove per un tocco involontario, sai già quanto può essere frustrante. Sapere come disattivare il trackpad Mac — o almeno gestirne le funzioni più invasive — può fare una differenza concreta nella produttività quotidiana. macOS offre strumenti già integrati per farlo, e non devi installare nulla di esterno.

Perché potresti voler disattivare il trackpad sul tuo Mac

Il trackpad dei Mac è tra i migliori sul mercato, ma non è sempre un alleato. Durante la scrittura prolungata, il palmo della mano sfiora facilmente la superficie e genera input accidentali. Chi usa un mouse esterno, poi, spesso preferisce che il trackpad non interferisca. In entrambi i casi, macOS ha una risposta precisa.

Il problema è più diffuso sui modelli M1, M2 e M3, dove la sensibilità del trackpad è elevata per design. Su macOS Sonoma e versioni successive, gli utenti hanno segnalato con maggiore frequenza tocchi non voluti durante la digitazione intensa.

Come disattivare il trackpad Mac tramite Accessibilità

Il percorso più diretto passa dalle impostazioni di accessibilità. Ecco i passaggi esatti, validi per macOS Sonoma e versioni recenti:

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Apri Impostazioni di Sistema (o Preferenze di Sistema su macOS Ventura e precedenti).

(o Preferenze di Sistema su macOS Ventura e precedenti). Seleziona Accessibilità dalla barra laterale.

dalla barra laterale. Scorri fino a Controllo puntatore e aprilo.

e aprilo. Attiva la funzione Tasti del mouse .

. Una volta attivata, trovi l’opzione per ignorare il trackpad integrato quando i tasti del mouse sono attivi.

Con questa impostazione, il trackpad smette di rispondere agli input mentre la funzione Tasti del mouse è abilitata. In pratica, puoi controllare il cursore tramite la tastiera o il tastierino numerico, e il trackpad non registra più tocchi accidentali. Non è una soluzione pensata per tutti, ma per chi scrive a lungo è efficace.

Gestire le funzioni del trackpad senza disattivarlo del tutto

Se non vuoi rinunciare completamente al trackpad ma vuoi ridurne la sensibilità agli errori, puoi intervenire sulle singole funzioni. Il percorso è Impostazioni di Sistema > Trackpad.

Da qui puoi disabilitare:

Tocca per fare clic — elimina i tap accidentali che simulano un clic.

— elimina i tap accidentali che simulano un clic. Clic forzato e feedback aptico — riduce le azioni involontarie legate alla pressione.

— riduce le azioni involontarie legate alla pressione. Vari gesti a più dita che potresti attivare senza volerlo.

Disabilitare Tocca per fare clic è spesso la modifica più utile per chi digita rapidamente. Il trackpad continua a funzionare per spostare il cursore, ma non registra più i tap leggeri come clic. Molti utenti trovano questo compromesso ideale.

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Quando colleghi un mouse esterno

Se usi regolarmente un mouse Bluetooth o USB-C con il tuo Mac, potresti voler disattivare il trackpad automaticamente alla connessione del dispositivo. macOS non ha un’opzione nativa per farlo in modo automatico, ma puoi usare la stessa voce in Accessibilità > Controllo puntatore per mantenere il trackpad disattivato mentre lavori con il mouse.

In alternativa, alcuni utenti ricorrono ad app di terze parti per automatizzare questo comportamento, anche se per la maggior parte dei casi le impostazioni native sono sufficienti. Puoi trovare ulteriori dettagli sulle opzioni di accessibilità del trackpad direttamente nella guida ufficiale Apple su Controllo puntatore.

Quale soluzione scegliere in base al tuo uso

Non esiste una risposta unica. Dipende da come usi il Mac:

Scrivi molto e hai tocchi accidentali frequenti? Disabilita Tocca per fare clic come primo passo.

Disabilita Tocca per fare clic come primo passo. Usi sempre un mouse esterno? Attiva Tasti del mouse e ignora il trackpad integrato.

Attiva Tasti del mouse e ignora il trackpad integrato. Hai un Mac Apple Silicon con macOS Sonoma? Verifica anche la sensibilità nelle impostazioni trackpad, che su questi modelli è regolabile con più granularità rispetto al passato.

Vale la pena esplorare queste opzioni una alla volta, invece di disattivare tutto in blocco. Il trackpad del Mac resta uno strumento preciso e versatile: la chiave è configurarlo perché lavori con te, non contro di te. Inizia da Impostazioni di Sistema > Trackpad, disabilita Tocca per fare clic, e vedi già dopo pochi minuti di digitazione se i tocchi accidentali si riducono.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.