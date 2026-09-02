Disastro smartphone: stanno inviando vecchi SMS bozze a numeri casuali, come disabilitare immediatamente l'attività

Un comportamento anomalo segnalato da alcuni utenti Android sta attirando attenzione perché potrebbe trasformare un semplice messaggio in un problema molto più serio.

In queste ore Google Messaggi è finita al centro di diverse testimonianze che riguardano conversazioni inattese e contenuti che sembrano riemergere dal passato. Una situazione da tenere sotto controllo, soprattutto per chi utilizza spesso SMS e RCS per comunicazioni personali o di lavoro.

Vecchi SMS nelle chat sbagliate: le segnalazioni degli utenti

Le prime testimonianze arrivano da Reddit. Diversi utenti Android hanno descritto lo stesso comportamento anomalo di Google Messaggi: aprendo una nuova conversazione, l’app avrebbe inserito da sola testi presi da chat precedenti. Non bozze lasciate lì pochi minuti prima, ma messaggi vecchi di mesi o anni.

In alcuni casi, secondo i racconti pubblicati online, quel testo sarebbe comparso accanto a una foto o dentro un messaggio di gruppo, per poi finire al destinatario sbagliato. “Volevo mandare una conferma, mi sono ritrovato con un messaggio vecchio allegato”, ha scritto un utente. Il problema è proprio questo: se si risponde di fretta dallo smartphone, magari da una notifica o mentre si è in giro, ci si può accorgere troppo tardi del testo aggiunto.

Dal Pixel 9a ai codici di verifica: i dati che possono finire esposti

Tra i casi citati c’è quello di un utente con Pixel 9a. Stava cercando di confermare un appuntamento dal veterinario, ma insieme al messaggio previsto Google Messaggi avrebbe inviato anche un vecchio SMS con riferimenti a una questione familiare privata. Un episodio piccolo, almeno in apparenza, ma sufficiente a mostrare il rischio.

Dentro le conversazioni salvate su uno smartphone passano spesso codici di verifica, informazioni sanitarie, indirizzi, messaggi di lavoro, scambi con familiari o colleghi. Se anche solo un pezzo di quei contenuti finisce nella chat sbagliata, il danno non è soltanto tecnico: diventa personale. Per ora non ci sono numeri ufficiali sugli utenti coinvolti e non esiste una lista certa dei modelli interessati. Le segnalazioni, però, arrivano in un momento già delicato per l’app di Google, dopo i problemi legati alla messaggistica RCS e il bug che, secondo altri utenti, divideva alcune conversazioni in più thread separati.

Google risponde, ma manca ancora una correzione definitiva

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni pubbliche, Google avrebbe riconosciuto almeno uno dei casi e chiesto all’utente coinvolto di inviare screenshot e una segnalazione dall’app. L’azienda avrebbe spiegato di aver girato il feedback al proprio team di ingegneria. Al momento, però, non è stata indicata una causa ufficiale e non risulta annunciato un aggiornamento risolutivo.

Nell’attesa, chi teme il problema può muoversi con prudenza: controllare bene ogni messaggio prima di inviarlo, aggiornare Google Messaggi dal Play Store e, se l’anomalia compare, valutare per qualche tempo un’altra app SMS predefinita dalle impostazioni di Android. Di solito basta entrare in Impostazioni, cercare App predefinite e scegliere un’app diversa per gli SMS. Non corregge il bug, ma può ridurre il rischio immediato.

Per i messaggi RCS, si può aprire Google Messaggi, entrare nelle impostazioni del profilo e disattivare le chat RCS, almeno fino a nuovi chiarimenti. Chi ha già notato invii anomali dovrebbe segnalarli dall’app, indicando data, modello del telefono e allegando schermate: dettagli utili per capire se si tratta di casi isolati o di un problema più ampio.