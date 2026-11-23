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Il diritto alla riparazione iPhone è diventato un campo di battaglia legale su più fronti contemporaneamente. Tra class action californiane, procedimenti penali in Francia e cause nei tribunali del Nord Europa, Apple si trova oggi a difendere le proprie politiche di riparazione davanti a corti di tre continenti diversi — una pressione giudiziaria senza precedenti per la società di Cupertino.

La class action di Gibbs Mura: cosa accusa Apple

Il 28 febbraio 2024, lo studio legale Gibbs Mura ha depositato una class action contro Apple Inc. in California. Le accuse sono precise e articolate: Apple progetterebbe deliberatamente i propri dispositivi per bloccare le riparazioni da parte di terzi, condizionerebbe la copertura della garanzia all’utilizzo di fornitori di assistenza autorizzati da Apple, e limiterebbe in modo sistematico le opzioni di riparazione indipendente.

La causa punta a due obiettivi distinti. Il primo è far cessare queste pratiche. Il secondo è ottenere un risarcimento danni per i consumatori colpiti, invocando la California’s Unfair Competition Law e il Magnuson-Moss Warranty Act, la legge federale statunitense che regola le garanzie sui prodotti di consumo.

In prima battuta, un tribunale di grado inferiore aveva respinto il ricorso. Ma il 20 agosto 2026 una corte d’appello della California ha ribaltato quella decisione, consentendo alla class action di procedere contro Apple. È un passaggio rilevante: significa che le accuse hanno superato il vaglio preliminare e che Apple dovrà ora rispondere nel merito.

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Gli altri fronti aperti sul diritto alla riparazione iPhone

Il caso Gibbs Mura non è isolato. Il 14 aprile 2025 è stata depositata nello Stato di Washington un’ulteriore class action, Maxwell v. Apple, Inc., che accusa Apple di non aver comunicato ai consumatori i costi di riparazione e le informazioni sulla garanzia prima dell’acquisto. Un’accusa diversa, ma che tocca lo stesso nervo scoperto: la trasparenza verso chi compra un iPhone.

Ancora più significativo è il fronte europeo. Apple è attesa davanti al Tribunale Penale di Parigi il 25 febbraio 2027 per rispondere di questioni legate alla riparabilità degli iPhone. Un procedimento penale in Francia è una categoria completamente diversa rispetto a una class action civile americana: la posta in gioco, anche in termini di immagine, è molto più alta.

E poi c’è il caso di Henrik Huseby, il titolare norvegese di un piccolo negozio di riparazione che ha perso la propria battaglia legale contro Apple davanti alla Corte Suprema della Norvegia. La disputa riguardava schermi iPhone ricondizionati. Una singola storia, ma emblematica di come Apple abbia storicamente difeso il proprio ecosistema di componenti anche contro i riparatori indipendenti più piccoli.

Cosa ha già cambiato Apple — e cosa rimane controverso

Va detto che Apple non è rimasta ferma. Nell’aprile 2024 ha annunciato un nuovo processo che consente ai clienti e ai fornitori di assistenza indipendenti di utilizzare componenti Apple usati nelle riparazioni di iPhone, a partire da alcuni modelli selezionati dall’autunno 2024. Una concessione concreta, che però non ha fermato le cause legali già in corso.

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Il punto critico, che i tribunali dovranno valutare, è se queste aperture siano sufficienti o se le pratiche contestate — dalla progettazione dei dispositivi alle condizioni di garanzia — configurino comunque una violazione dei diritti dei consumatori. La corte d’appello californiana, riportando in vita la class action, sembra suggerire che la questione meriti una risposta definitiva.

Per approfondire i dettagli della class action originale puoi consultare direttamente la pagina di Gibbs Mura dedicata al caso.

Cosa significa tutto questo per chi ha un iPhone oggi

Se possiedi un iPhone e hai mai dovuto affrontare una riparazione fuori garanzia, probabilmente hai già incontrato le barriere al centro di questi procedimenti: prezzi elevati nei centri autorizzati, componenti non disponibili ai riparatori indipendenti, o avvisi di sistema che segnalano parti «non originali» anche dopo una sostituzione tecnicamente corretta.

Il diritto alla riparazione iPhone non è una questione astratta. Riguarda quanto dura il tuo dispositivo, quanto spendi per mantenerlo funzionante e quanta libertà hai di scegliere dove farlo riparare. Le cause in corso negli Stati Uniti e il processo penale previsto in Francia per il 2027 potrebbero portare a obblighi concreti per Apple: maggiore accesso ai componenti, comunicazioni più chiare sulle garanzie, o modifiche alle condizioni di assistenza.

Nel frattempo, il consiglio pratico è tenere traccia delle spese di riparazione sostenute: in caso di accordo o sentenza favorevole nelle class action americane, la documentazione dei costi potrebbe rivelarsi utile per partecipare a eventuali rimborsi. La battaglia legale è appena cominciata, ma per la prima volta sembra avere le gambe per arrivare fino in fondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.