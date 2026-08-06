Diritto alla riparazione: cosa ci spetta veramente gratis e come funziona

Meno sprechi, meno acquisti obbligati, più possibilità per chi non vuole buttare via un prodotto ancora recuperabile. In Italia il Parlamento sta esaminando uno schema di decreto legislativo che dovrà aggiornare il Codice del Consumo e tradurre le nuove regole europee in norme nazionali.

Il 31 luglio 2026 è la scadenza fissata per il recepimento della direttiva UE 2024/1799. Gli Stati membri dovranno adeguare le proprie leggi al nuovo quadro europeo sul diritto alla riparazione. Non siamo davanti a un regolamento già valido allo stesso modo in tutti i Paesi: Bruxelles indica la strada, poi spetta ai singoli governi scrivere le norme interne. Ed è qui che entra in scena l’Italia.

Secondo gli atti parlamentari disponibili, a Roma è già stato predisposto uno schema di decreto legislativo per modificare il Codice del Consumo. L’esame è ancora in corso. Il punto, però, è chiaro: cambiare un’abitudine ormai diffusa, quella per cui spesso “conviene comprarlo nuovo”, frase sentita da molti davanti a una lavatrice ferma o a un telefono rotto. Con le nuove regole, la riparazione dei prodotti dovrà diventare una scelta concreta, accessibile e tutelata. C’è anche un obiettivo ambientale: ridurre i rifiuti elettronici e contrastare l’obsolescenza programmata.

Riparazioni fuori garanzia: cosa dovranno fare i produttori

La novità più importante riguarda i prodotti che si rompono dopo la fine della garanzia legale. Finora il consumatore, in molti casi, si è trovato davanti a preventivi troppo alti, pezzi di ricambio introvabili o attese così lunghe da rendere più semplice comprare un apparecchio nuovo. Con le nuove regole europee, per una lista precisa di beni, sarà possibile rivolgersi direttamente al produttore e chiedere la riparazione fuori garanzia.

Riparazione di smartphone ed elettrodomestici in laboratorio, tema centrale del diritto alla riparazione UE dal 2026.

Il produttore dovrà accettare la richiesta quando l’intervento è tecnicamente fattibile. Questo non vuol dire che ogni oggetto dovrà essere riparato a qualunque costo o in qualunque condizione. Se il danno rende l’intervento impossibile, o non sicuro, il limite resta.

Ma quando la riparazione si può fare, dovrà essere proposta in tempi ragionevoli e a un prezzo ragionevole. In altre parole, non potrà diventare un preventivo pensato solo per scoraggiare il cliente e spingerlo verso un nuovo acquisto. Nei documenti europei che accompagnano la direttiva, l’obiettivo viene riassunto così: rendere la riparazione una scelta davvero praticabile.

Questo passaggio cambia anche il rapporto tra aziende e assistenza post-vendita. I produttori non potranno più considerare i dispositivi fuori garanzia come una zona grigia, lasciata alla buona volontà del singolo centro tecnico o alla convenienza commerciale del momento. Dovranno garantire un canale di intervento, con condizioni più chiare. Per i consumatori, il preventivo potrà così diventare uno strumento per decidere, non un invito mascherato a buttare tutto.

Smartphone, tablet ed elettrodomestici: i prodotti interessati

Le nuove norme sul diritto alla riparazione non riguarderanno, almeno all’inizio, tutti i beni venduti nell’Unione Europea. La direttiva indica alcune categorie già soggette a requisiti europei di riparabilità o efficienza. Si parte da smartphone e tablet, dispositivi che spesso vengono sostituiti anche per guasti limitati: una batteria ormai scarica, un connettore danneggiato, uno schermo che non funziona più.

Nell’elenco rientrano anche molti grandi elettrodomestici: lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici e aspirapolvere. Sono compresi inoltre server, apparecchiature di saldatura, dispositivi per il riscaldamento e veicoli leggeri dotati di batterie. La lista può pesare molto sulle abitudini delle famiglie, perché riguarda beni costosi e usati ogni giorno. Quando si rompono, il problema è immediato. Un frigorifero fermo ad agosto, per capirsi, non è una questione astratta.

Resta da capire come il recepimento italiano definirà procedure, controlli e sanzioni. Il quadro europeo, però, è già fissato: allungare la vita dei prodotti, garantire la riparazione quando possibile e togliere al consumatore la sensazione di non avere alternative. La riuscita dipenderà anche dalla rete dei riparatori, dalla disponibilità dei ricambi e dalla chiarezza delle informazioni date al momento del guasto.

Garanzia più lunga, modulo europeo e piattaforma per trovare riparatori

La direttiva tocca anche la garanzia legale, cioè la tutela di due anni prevista per legge in caso di difetti di conformità. Per i contratti stipulati dal 31 luglio 2026, se il consumatore sceglierà la riparazione invece della sostituzione immediata del prodotto, la garanzia sarà estesa di altri 12 mesi. In pratica, si arriverà a tre anni complessivi. È un incentivo concreto: chi accetta di riparare non perde protezione, anzi ne ottiene di più.

Per rendere più chiari i preventivi, l’Unione Europea ha previsto anche un modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione. Il documento dovrà indicare il difetto riscontrato, il costo o il metodo di calcolo, i tempi dell’intervento, eventuali spese di spedizione e la disponibilità di un prodotto sostitutivo temporaneo. Il modulo sarà facoltativo per i riparatori, ma se verrà consegnato al cliente bloccherà prezzo e condizioni per 30 giorni. Una garanzia semplice, ma utile, contro rincari o modifiche comunicate quando i lavori sono già quasi partiti.

Il percorso continuerà anche dopo. Entro il 31 luglio 2027 dovrà nascere una piattaforma digitale europea, con sezioni dedicate ai singoli Paesi, per aiutare i cittadini a trovare riparatori qualificati, venditori di prodotti ricondizionati e iniziative di riparazione collettiva. Nelle intenzioni di Bruxelles sarà una mappa pratica del riuso. Non risolverà da sola il nodo dei costi o dei ricambi, ma potrà dare più visibilità a un mercato che finora, spesso, è rimasto frammentato e affidato al passaparola.