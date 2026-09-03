Diritto alla riparazione, come si può ottenere per non comprare un nuovo dispositivo?

L’obiettivo è semplice: rendere più facile aggiustare smartphone, tablet, computer ed elettrodomestici invece di cambiarli, con meno spese per i consumatori e meno rifiuti elettronici.

La scadenza, arrivata due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva Ue nel luglio 2024, porta la riforma dal piano dei principi a quello degli obblighi per produttori, distributori e riparatori. Non sarà la fine immediata del “butta e ricompra”. Ma il cambio di passo c’è.

Il diritto alla riparazione nasce per allungare la vita dei prodotti che possono ancora essere aggiustati e ridurre il peso dell’obsolescenza programmata. Vale a dire quella tendenza, denunciata da anni dalle associazioni dei consumatori, a mettere sul mercato beni difficili da riparare o destinati a durare poco. La direttiva europea è stata approvata nel 2024. Da allora i governi hanno avuto due anni per inserirla nelle leggi nazionali. Ora il conto alla rovescia è finito.

In Italia, il recepimento passa da uno schema di decreto legislativo che modifica il Codice del Consumo, il testo che raccoglie molte tutele per chi compra beni e servizi. Il provvedimento, secondo l’iter parlamentare, è in esame in queste settimane. Le nuove regole diventeranno davvero operative per famiglie, imprese e centri di assistenza solo con il recepimento completo. Il senso della riforma, nei documenti della Commissione europea, è chiaro: la riparazione deve tornare a essere una strada possibile, non una corsa a ostacoli.

Preventivi, tempi e ricambi: cosa cambia per produttori e riparatori

La prima novità riguarda la trasparenza dei preventivi. Prima di intervenire, il riparatore dovrà consegnare al cliente un modulo europeo standard, uguale in tutti i Paesi dell’Unione. Dentro dovranno esserci il tipo di riparazione, i costi, i tempi previsti e l’eventuale disponibilità di un apparecchio sostitutivo mentre quello guasto resta fermo. Non è un dettaglio da poco: il preventivo dovrà valere trenta giorni, così il consumatore potrà confrontare più offerte senza dover decidere su due piedi.

Riparazione di uno smartphone in laboratorio: un’immagine che richiama il diritto alla riparazione e l’accesso ai ricambi.

Cambia anche il rapporto tra garanzia legale e riparazione. Se il difetto compare durante il periodo di copertura, il consumatore potrà scegliere tra sostituzione e riparazione. Se sceglie di far aggiustare il prodotto, la garanzia sarà allungata di dodici mesi. Fuori garanzia, invece, la riparazione non diventa gratis. Resta però un diritto: il produttore dovrà fornire pezzi di ricambio, strumenti e informazioni tecniche a condizioni che non rendano l’intervento impraticabile. Nelle intenzioni della norma, stop anche ai blocchi software pensati per impedire il lavoro dei riparatori indipendenti.

Per i marchi con sede fuori dall’Ue, gli obblighi non vengono meno. Passano al rappresentante autorizzato, all’importatore o, se manca anche questo, al distributore che porta il prodotto sul mercato europeo. È un punto delicato, perché gran parte dell’elettronica arriva da produttori extraeuropei e passa attraverso catene di vendita molto articolate. Proprio lì si giocherà una parte concreta della riforma.

Smartphone, tablet ed elettrodomestici: quali prodotti sono coperti

La direttiva riguarda molti oggetti che usiamo ogni giorno. Tra i prodotti coperti ci sono smartphone, tablet, telefoni cordless, computer fissi e portatili, monitor e diversi dispositivi elettronici comuni. Sono spesso proprio questi a essere sostituiti più in fretta: una batteria finita, uno schermo rotto, un aggiornamento software che non arriva più. La nuova disciplina punta a rendere la riparazione una scelta normale, non un’eccezione costosa.

Dentro rientrano anche molti grandi elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, freezer, forni, aspirapolvere — compresi i robot — e condizionatori. Qui il problema è molto pratico. Una scheda elettronica, una guarnizione o un motore possono decidere se un apparecchio da centinaia di euro continua a funzionare oppure finisce in discarica. Per questo la vera disponibilità dei ricambi, non solo la loro presenza su un catalogo, sarà uno degli aspetti da controllare con più attenzione.

Il punto più discusso resta quello del prezzo ragionevole e dei tempi “ragionevoli” di intervento. La formula serve ad adattarsi a prodotti molto diversi tra loro, ma lascia spazio a interpretazioni. Associazioni come il Codacons hanno già segnalato il rischio che criteri troppo larghi finiscano per aiutare più i produttori che i consumatori. Se riparare uno smartphone costerà quasi quanto comprarne uno nuovo, la norma resterà sulla carta. E il cittadino, davanti al bancone, sceglierà la via più rapida.

Secondo le stime della Commissione europea, sostituire i prodotti danneggiati invece di ripararli costa alle famiglie europee circa 12 miliardi di euro all’anno. Lo smaltimento di beni ancora riparabili produce inoltre circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti. Numeri che spiegano perché Bruxelles abbia spinto su questa strada, anche dentro la strategia sull’economia circolare. Ma il successo dipenderà da cose molto concrete: ricambi disponibili, prezzi accessibili, tecnici preparati, informazioni chiare.

Un altro passaggio è atteso entro il 31 luglio 2027, quando dovrà nascere una piattaforma online europea per mettere in contatto consumatori, riparatori qualificati, venditori di prodotti ricondizionati e iniziative di riparazione collaborativa. L’idea è creare una rete visibile e facile da consultare, oggi ancora divisa tra centri autorizzati, artigiani, laboratori indipendenti e piccoli servizi locali. Il diritto, insomma, c’è. Ora bisogna capire se sarà anche semplice usarlo.