Dipendente spiava OpenAi con un sofisticato dispositivo: il sistema costa solo 10 euro

È quanto emerge dagli atti del Dipartimento di Giustizia statunitense, diffusi in queste ore. Un caso che colpisce anche per il costo dell’oggetto: 13,99 dollari. Poco più di un accessorio da scrivania, abbastanza per riaprire il tema della sicurezza negli uffici tech.

La storia comincia in una sala conferenze della sede di OpenAI a San Francisco. Uno di quei posti dove, in una giornata normale, possono passare riunioni tecniche, confronti interni e informazioni delicate. Dietro a un televisore, collegato a una porta USB, sarebbe stato trovato un piccolo dispositivo di registrazione. Abbastanza discreto da non saltare subito all’occhio durante i controlli ordinari.

Secondo i documenti del Dipartimento di Giustizia, l’apparato era già stato individuato quando, il 5 ottobre, Alfozan sarebbe entrato nella stanza e avrebbe guardato proprio dietro lo schermo. In quel momento, riferiscono gli investigatori, il dispositivo lo avrebbe ripreso. Una sorta di autoscatto involontario. La scena, in sé, è quasi banale: una sala riunioni, un televisore, un cavo. Ma da lì è partita l’inchiesta federale.

A rendere il caso ancora più significativo è un dettaglio: non si parla di una microspia costruita su misura, né di un apparato da intelligence. Il dispositivo sarebbe un modulo commerciale, acquistabile online. OpenAI, contattata dalle autorità durante l’indagine, avrebbe collaborato all’analisi dei dati salvati e trasmessi dal dispositivo, aiutando a ricostruire il percorso tecnico che ha portato all’identificazione del sospettato.

Seeed Studio, il modulo da 13,99 dollari con microfono, fotocamera e Wi-Fi

Dalle immagini diffuse dal Dipartimento di Giustizia, anche se non ad alta definizione, si distinguerebbe il marchio Seeed Studio, azienda conosciuta da sviluppatori, maker e tecnici che lavorano con piccole schede per prototipi elettronici. Il modello indicato da diverse ricostruzioni specializzate sarebbe lo XIAO ESP32-S3 Sense, venduto sullo store del produttore a 13,99 dollari. Una cifra più vicina al prezzo di un accessorio informatico che a quello di uno strumento da spionaggio.

Un piccolo modulo collegato alla porta USB dietro un televisore in una sala conferenze, simbolo dei rischi di spionaggio negli uffici tech.

Il modulo integra un microfono, una fotocamera da 2 megapixel e connessione Wi-Fi, tutto in dimensioni minime: circa 21 x 15 x 17,8 millimetri. Proprio questo insieme di funzioni — audio, immagini e trasmissione senza fili — avrebbe permesso, secondo l’accusa, di raccogliere informazioni dentro l’ambiente di lavoro. Piccolo, economico, alimentabile via USB. E quindi facile da nascondere.

Va detto che Seeed Studio vende il componente per usi leciti: prototipi, progetti di intelligenza artificiale su dispositivi compatti, attività didattiche o industriali. Nei mesi scorsi la stessa azienda aveva pubblicato contenuti per mostrare come trasformarlo in un piccolo dispositivo basato su AI, simile per idea ad alcuni assistenti tascabili o indossabili. Il punto, in questa vicenda, non è la tecnologia in sé. È l’uso che ne sarebbe stato fatto dentro gli uffici di una delle società più osservate della Silicon Valley.

Abdulrahman Alfozan e le accuse del Dipartimento di Giustizia

Il nome indicato negli atti è quello di Abdulrahman Alfozan, ex dipendente di OpenAI, ora al centro dell’indagine federale. Secondo la ricostruzione del Dipartimento di Giustizia, sarebbe stato lui a collocare il dispositivo nella sala conferenze e a usare la connessione del modulo per raccogliere, o tentare di raccogliere, informazioni interne alla società guidata da Sam Altman.

Le accuse, se confermate in giudizio, potrebbero avere conseguenze pesanti: fino a cinque anni di reclusione, altri tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 250.000 dollari. L’FBI lo avrebbe già preso in consegna nell’ambito dell’inchiesta. Resta naturalmente valida, in questa fase, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna.

Negli uffici delle grandi aziende tecnologiche, soprattutto quelle che lavorano sui modelli di intelligenza artificiale, la sicurezza non passa più solo da server, password e firewall. C’è anche una parte molto concreta: sale riunioni, televisori, prese USB, oggetti che sembrano innocui. “Un oggetto da pochi dollari può diventare un problema serio se entra nel posto sbagliato”, ha spiegato una fonte del settore sicurezza citata dai media americani. Una frase semplice, ma centrata.

OpenAI e l’AI usata per seguire tracce, dati e trasmissioni

Secondo quanto confermato da OpenAI, la società avrebbe usato i propri modelli di intelligenza artificiale per analizzare i dati presenti nel dispositivo e quelli eventualmente trasmessi tramite il modulo Wi-Fi. L’obiettivo era ricostruire tempi, contenuti, connessioni e possibili responsabilità, mettendo insieme le tracce tecniche con gli elementi raccolti dagli investigatori.

In questa fase, l’uso dell’AI non viene presentato come una scorciatoia investigativa, ma come uno strumento di analisi forense su una grande quantità di materiali. Log, immagini, tracce di rete, file temporanei: dati spesso spezzati, incompleti, difficili da leggere senza tempo e competenze. Solo dopo questa analisi, secondo la ricostruzione, sarebbe emerso un quadro più chiaro sul funzionamento del dispositivo e sul suo legame con l’ex dipendente.

Il caso lascia una domanda molto concreta al mondo tech: quanto può essere vulnerabile un ufficio davanti ad apparecchi economici, comprabili da chiunque e abbastanza piccoli da sparire dietro a uno schermo? Per OpenAI, la risposta è arrivata con un’indagine interna e con l’intervento delle autorità. Per molte altre aziende, la lezione è meno rassicurante: la sicurezza passa anche da ciò che resta attaccato a una porta USB, magari per giorni, senza che nessuno se ne accorga.