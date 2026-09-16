Dimenticati in casa, ne abbiamo almeno una trentina che valgono tanto e nemmeno lo sappiamo

Nelle case italiane, nel 2026, c’è un piccolo patrimonio che resta fermo lì: in soffitte, armadi, ripostigli e garage. Oggetti messi da parte, dimenticati per anni, e che invece potrebbero valere denaro. Secondo le rilevazioni citate da BusinessOnline, ogni abitazione custodirebbe in media 36 oggetti di valore dimenticati. Non solo ricordi di famiglia: nelle scatole e nei cassetti finiscono anche sneakers, vinili, videogiochi, borse firmate, piccoli mobili, telefoni ormai vintage. Cose normalissime, almeno a prima vista.

Il dato più forte riguarda quante famiglie siano coinvolte. Secondo le stesse rilevazioni, l’87% delle famiglie italiane avrebbe in casa almeno un oggetto inutilizzato di valore. Molti, però, non saprebbero dire né quanti siano né quanto possano valere. La media nazionale parla di 36 pezzi per abitazione: un patrimonio domestico sparso, nascosto, spesso fuori dalla vista. Una scatola in cima all’armadio, un baule in cantina, una mensola del garage che nessuno apre più.

Circa un italiano su dieci, viene segnalato, ammette perfino di non sapere quanti oggetti di questo tipo possieda. Ma non è solo una questione di soldi. Dietro questi oggetti dimenticati c’è anche un modo di consumare: si compra, si tiene, si rimanda. Poi, magari durante un trasloco o una pulizia di fine estate, rispunta un vecchio orologio, una console anni Novanta, un servizio di piatti mai usato. “L’accumulo di oggetti inutilizzati nelle nostre case non è solo una questione di spazio, ma rappresenta una significativa dispersione di valore economico”, ha osservato l’economista Luciano Canova, richiamando il legame con l’economia circolare.

Dalle sneakers ai vinili: cosa cerca davvero il mercato dell’usato

Nel mercato second hand alcuni oggetti tirano più di altri. In cima ci sono le sneakers limited edition, le borse firmate, i giochi e i videogiochi degli anni Ottanta e Novanta, i vinili, i DVD rari, i fumetti, le carte collezionabili e alcuni pezzi di design. Le percentuali indicate dalle rilevazioni danno la misura di quanto siano presenti nelle case: scarpe e borse risultano tra le categorie più diffuse, seguite da giochi, decorazioni, piccoli mobili, dischi e accessori come gioielli e occhiali.

Una scatola in soffitta con oggetti dimenticati ma potenzialmente di valore, tra vinili, sneakers e accessori vintage.

Non serve per forza avere un pezzo antico. Anche uno smartphone di prima generazione, una lampada fuori produzione o una serie completa di costruzioni Lego può interessare a qualcuno. La spinta arriva soprattutto dalle piattaforme di vendita tra privati, dove cercare è facile e confrontare i prezzi richiede pochi minuti. Il 61% delle famiglie, secondo i dati riportati, avrebbe venduto almeno un articolo nell’ultimo anno attraverso canali dedicati all’usato.

Resta però una linea sottile tra cianfrusaglia e valore: una custodia originale, un’etichetta leggibile, un numero di serie o una scatola conservata possono cambiare tutto. Così alcuni oggetti, dopo anni in un ripostiglio, tornano sul mercato con quotazioni inattese, soprattutto quando incontrano nicchie di collezionisti molto attive.

Perché conserviamo oggetti di valore senza usarli né venderli

Le ragioni dell’accumulo domestico sono tante, e spesso si sommano. C’è prima di tutto il valore affettivo: un orologio appartenuto a un nonno, una bambola ricevuta da bambini, un vecchio giradischi che ricorda una casa che non c’è più. Poi c’è la paura di pentirsene. La frase è sempre la stessa, detta quasi sottovoce: “Magari un giorno serve”.

E così si blocca tutto. Non si vende, non si dona, non si butta. L’oggetto resta lì, occupa spazio, ma non fa più parte della vita quotidiana. Conta anche la mancanza di tempo. Fare un inventario degli oggetti inutilizzati, fotografarli, cercare prezzi simili, capire se sia meglio rivolgersi a un esperto o mettere un annuncio online richiede pazienza. Molti rinviano, anche perché non conoscono il valore reale di ciò che hanno in casa. A quel punto l’oggetto resta dov’è: non viene usato, ma non viene nemmeno visto come una risorsa. La crescita dell’usato online, però, sta cambiando questa abitudine. Vendere un paio di scarpe mai indossate o una console conservata bene è diventato più semplice, e spesso più rapido di quanto si pensi.

Come stimare, valorizzare e vendere senza svalutare i pezzi più interessanti

Il primo passo, spiegano gli operatori del settore, è fare ordine. Aprire armadi e scatoloni, dividere gli oggetti per categoria, segnare marca, modello, anno indicativo, condizioni e presenza di confezioni o certificati. Una buona valutazione degli oggetti usati parte da dettagli concreti: foto chiare, descrizioni precise, difetti dichiarati subito.

Per gli articoli comuni può bastare confrontare annunci simili sulle principali piattaforme. Per gioielli, orologi, mobili vintage, arte o collezionismo di fascia alta, invece, è meglio chiedere una stima a un professionista, così da evitare errori difficili da rimediare. Attenzione anche alla conservazione. Pulire o restaurare da soli un pezzo antico può abbassarne il valore, soprattutto se si toccano patine, componenti originali o materiali delicati. Meglio presentarlo bene, senza modificarlo, e tenere da parte ogni documento disponibile: scontrini, garanzie, certificati, libretti, scatole.

Quando gli oggetti sono molti, può funzionare anche la vendita in lotti, per esempio con fumetti, carte, dischi o piccoli accessori. In questo modo il patrimonio dimenticato nelle case italiane può diventare denaro, certo, ma anche spazio recuperato e una scelta più attenta contro sprechi e accumulo inutile.