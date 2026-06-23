Digitale Terrestre meglio che al Cinema e anche gratis: con questa novità la sera davanti alla TV cambia tutto

Il sistema televisivo italiano è in costante movimento. Anche nelle ultime settimane sono arrivate diverse modifiche, concentrate soprattutto sui canali locali e regionali, con emittenti che cambiano numerazione, passano all’alta definizione o, in alcuni casi, tornano alla definizione standard. Si tratta di un riassetto continuo dei cosiddetti mux, i contenitori che ospitano i canali, dal quale ogni tanto spuntano novità interessanti per chi guarda la televisione tradizionale.

La direzione di fondo è chiara: ampliare e diversificare l’offerta gratuita. Accanto ai grandi canali generalisti si moltiplicano le proposte tematiche e di nicchia, dai canali dedicati a specifici generi cinematografici a quelli pensati per i più piccoli, fino a emittenti locali che trasmettono film e contenuti senza alcun costo aggiuntivo. È proprio questo l’aspetto che rende il digitale terrestre competitivo: la possibilità di riempire una serata con un film senza abbonamenti, senza noleggi e senza uscire di casa, sfruttando un palinsesto che si rinnova di continuo.

Digitale Terrestre, si cambia ancora con tante novità

Dietro questa evoluzione c’è però una transizione tecnologica che conviene conoscere. L’Italia sta progressivamente passando a nuovi standard di trasmissione, più efficienti, che permettono di trasmettere più canali e in qualità migliore occupando meno banda. Il nodo è la compatibilità: non tutti i televisori e i decoder sono in grado di gestire questi formati.

Per non rischiare di ritrovarsi con uno schermo nero al completamento dello switch off, esiste un controllo semplice. Basta sintonizzarsi su alcuni canali di test, in genere il 100 e il 200: se compare una schermata con la dicitura relativa alla codifica HEVC, l’apparecchio è compatibile; in caso contrario, sarà necessario aggiornare il televisore o dotarsi di un nuovo decoder.

La prospettiva, guardando un po’ più avanti, è quella di un’offerta sempre più ricca. Le sperimentazioni in corso puntano a moltiplicare i canali e a diffondere progressivamente trasmissioni in altissima definizione, con la possibilità, in futuro, di integrare sempre più la diffusione via etere con quella tramite internet. Il risultato, per lo spettatore, è un sistema in grado di coprire gusti molto specifici, con programmazioni settoriali capaci di rispondere a interessi che fino a pochi anni fa restavano scoperti.

Per chi è abituato a pensare alla televisione gratuita come a un’offerta limitata, il cambiamento è notevole. La disponibilità di canali dedicati al cinema, alle serie e ai contenuti per famiglie ridimensiona, almeno in parte, la necessità di affidarsi esclusivamente alle piattaforme di streaming a pagamento per una serata davanti allo schermo. Non si tratta di un’alternativa equivalente sotto ogni aspetto, perché la scelta dei titoli e la disponibilità on demand restano un terreno in cui lo streaming mantiene un vantaggio, ma per la visione lineare, quella del film che inizia a un orario e si segue dall’inizio alla fine, il digitale terrestre ha molto da offrire.

Conviene quindi tenere d’occhio la propria numerazione dei canali e, soprattutto, verificare la compatibilità del proprio apparecchio. Le modifiche ai mux possono spostare o far scomparire temporaneamente alcuni canali, e una nuova sintonizzazione periodica è spesso tutto ciò che serve per ritrovare le emittenti e scoprire quelle appena aggiunte.