Digitale Terrestre, le frequenze traslocano: come impostare nuovamente la TV

Il digitale terrestre sta cambiando assetto e per alcuni televisori può essere necessario intervenire nuovamente sulla sintonizzazione per ritrovare tutti i canali correttamente.

Le numerazioni principali restano invariate, ma dietro quelle posizioni possono cambiare frequenze e multiplex. Per questo alcuni utenti potrebbero notare canali mancanti, schermo nero o problemi dopo una scansione automatica. In questi casi conviene sapere come usare ricerca manuale e risintonizzazione.

Rai, Mediaset, La7 e Persidera: dove finiscono i principali canali

Nel nuovo assetto del digitale terrestre, la Rai mantiene i canali principali nel MUX R Rai: Rai 1 HD resta all’LCN 1, Rai 2 HD al 2, Rai 3 TGR Regione al 3 e Rai News 24 al 48. Nel MUX A Rai ci sono, tra gli altri, Rai 4 al 21, Rai 5 al 23, Rai Movie HD al 24, Rai Premium al 25, Rai Gulp al 42 e Rai YoYo al 43.

Mediaset divide invece i suoi canali su più multiplex: nel MUX Mediaset 3 trovano posto Rete4 HD al 4, Canale5 HD al 5, Italia1 HD al 6 e 20 Mediaset HD al 20; nel MUX Mediaset 1 ci sono Iris HD, La5 HD, TGCOM24 HD e le radio del gruppo.

Per La7 il punto di riferimento è il MUX Cairo Due, con LA7 HD all’LCN 7 e LA7Cinema al 29. Persidera raccoglie molti canali nazionali: NOVE al 9, TV8 HD all’8, Cielo al 26, Real Time al 31, Food Network al 33, Giallo al 38 e DMAX al 52. Nei negozi e nei centri assistenza la prima indicazione resta sempre la stessa: se il canale è in lista ma non si vede, la prima cosa da fare è risintonizzare la TV.

Frequenze regione per regione: cosa inserire nella ricerca manuale

Chi preferisce non affidarsi alla ricerca automatica deve controllare il canale UHF giusto. Il MUX R Rai cambia a seconda della zona: in Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata il riferimento è il canale 30, frequenza 546 MHz; in Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna si passa al canale 43, 650 MHz.

Per Rieti e Arezzo il dato indicato è il canale 45, 666 MHz; in Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia il riferimento è invece il canale 37, 602 MHz. Il MUX A Rai si trova sul canale 26, 514 MHz, mentre il MUX B Rai DVB-T2 usa il canale 40, 626 MHz.

Per Mediaset, il MUX Mediaset 1 è sul canale 46, 674 MHz, il MUX Mediaset 2 sul canale 36, 594 MHz e il MUX Mediaset 3 sul canale 38, 610 MHz, con eccezioni in Sardegna, Sicilia e Calabria. La strada è semplice: menu impostazioni, antenna, sintonizzazione manuale. Servono pochi passaggi, ma va inserita la frequenza corretta.

DVB-T2 e canali HD: quando il televisore deve essere compatibile

La parte più tecnica riguarda il DVB-T2, lo standard usato dal MUX B Rai. Qui sono presenti Rai 4 HD, Rai Premium HD, Rai News 24 HD, Rai Storia HD, Rai Scuola HD, Rai 4K all’LCN 101 e i servizi legati a RaiPlay. Per vederli serve un televisore o un decoder compatibile con il nuovo standard e con la codifica prevista.

Altrimenti può succedere che il canale compaia nella lista ma resti nero, oppure che non venga salvato affatto. Un controllo rapido passa dal canale test HEVC main10, indicato all’LCN 200 nel multiplex Mediaset: se il dispositivo lo mostra correttamente, di solito è pronto per i servizi di nuova generazione.

I principali canali in HD restano comunque nelle rispettive posizioni LCN sugli apparecchi compatibili. Se dopo la risintonizzazione mancano reti come Rai 3 regionale, LA7 HD, TV8 HD o NOVE, il problema può dipendere dall’impianto d’antenna, dal ripetitore locale o da una lista canali non aggiornata. In quel caso conviene cancellare la vecchia lista e rifare la scansione da zero.