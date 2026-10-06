Digitale Terrestre, la novità ti regala il cinema gratis senza pagare

Per molti utenti può bastare una risintonizzazione della TV o del decoder per tornare a vedere tutti i canali, soprattutto quelli in HD e in standard DVB-T2.

Con l’aggiornamento del digitale terrestre scattato il 1° ottobre 2026, alcune frequenze cambiano e altre vengono confermate per i principali operatori nazionali. Il MUX R Rai, che trasmette Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 TGR Regione e Rai News 24, usa frequenze diverse in base alla zona: tra queste il canale 30 a 546 MHz in regioni come Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata; il canale 43 a 650 MHz in Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna; il canale 37 a 602 MHz in Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.

Resta centrale anche il MUX A Rai, sul canale 26 a 514 MHz, dove si trovano Rai 4, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport HD e le principali radio del servizio pubblico. Il MUX B Rai DVB-T2, sul canale 40 a 626 MHz, porta invece contenuti in alta definizione e servizi più recenti, tra cui Rai 4K, Rai Play, Rai Play Sound e le versioni HD di diversi canali. È qui che molti si accorgono della differenza tra un televisore datato e un apparecchio più nuovo: basta un numero che non compare più, o un canale che resta nero.

Anche Mediaset mantiene una rete piuttosto articolata. Il MUX Mediaset 1, sul canale 46 a 674 MHz, comprende tra gli altri Iris HD, La5 HD, TGCOM24 HD e le radio del gruppo. Il MUX Mediaset 2, sul canale 36 a 594 MHz, include Cine34 HD, Focus HD, Boing e Cartoonito. Il MUX Mediaset 3, sul canale 38 a 610 MHz in gran parte del Paese, trasmette Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20 Mediaset HD e il Test HEVC main10 alla LCN 200, utile per capire se TV o decoder sono pronti per gli standard più recenti.

Tra gli altri operatori, Cairo Due trasmette LA7 HD e LA7 Cinema su frequenze come il canale 25 a 506 MHz o il canale 33 a 570 MHz. I multiplex Persidera, invece, ospitano canali molto seguiti come NOVE, TV8 HD, Cielo, Sky TG24, Real Time, DMAX, Giallo, RadioItaliaTV e Sportitalia HD. Le frequenze possono cambiare da zona a zona: per questo, nella maggior parte dei casi, la ricerca automatica dei canali resta la soluzione più semplice.

Risintonizzazione automatica: come fare su TV e decoder

Per ricevere correttamente le nuove frequenze del digitale terrestre, di solito basta avviare la risintonizzazione automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder. Il nome della voce può cambiare a seconda del modello — “Canali”, “Trasmissione”, “Sintonizzazione”, “Installazione” — ma il percorso è quasi sempre lo stesso: si entra nelle impostazioni, si sceglie ricerca automatica, si seleziona il segnale antenna terrestre e si avvia la scansione.

Telecomando e TV durante la ricerca canali: la risintonizzazione utile dopo il cambio frequenze del digitale terrestre.

L’operazione richiede in genere pochi minuti. Durante la ricerca, sullo schermo compare una barra di avanzamento e il numero dei canali trovati. Alla fine, spesso il televisore chiede di salvare la nuova lista. Meglio non fermare la scansione a metà: una ricerca interrotta troppo presto può lasciare fuori alcuni canali, soprattutto quelli su frequenze più alte o con un segnale più debole.

Dopo il salvataggio, conviene controllare le posizioni principali: Rai 1 HD alla LCN 1, Rai 2 HD alla LCN 2, Rai 3 TGR Regione alla LCN 3, poi Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. Se compaiono doppioni, versioni provvisorie o canali fuori posto, si può ripetere la procedura oppure sistemare l’ordine a mano. È una piccola seccatura, ma nella maggior parte dei casi si risolve senza chiamare nessuno.

DVB-T2 e canali HD: come capire se il televisore è compatibile

Il punto più delicato riguarda la compatibilità con DVB-T2 e con la codifica HEVC main10, necessari per ricevere alcuni canali e servizi in alta definizione. Il controllo più rapido è sintonizzarsi sulla LCN 200, dove si trova il Test HEVC main10: se la schermata di test appare correttamente, il televisore o il decoder è compatibile con le trasmissioni di nuova generazione.

Anche la presenza di canali come Rai 4K alla LCN 101 o dei servizi del MUX B Rai DVB-T2 può essere un buon segnale, sempre che la copertura sia disponibile nella propria zona e l’impianto d’antenna riceva bene. Se quei canali non compaiono, però, non significa per forza che il televisore sia da cambiare. Potrebbe trattarsi semplicemente di un segnale debole o di una lista canali non aggiornata.

Chi ha un televisore acquistato diversi anni fa farebbe bene a controllare nel manuale o nelle impostazioni la dicitura DVB-T2 HEVC. Se non c’è, può servire un decoder compatibile da collegare tramite HDMI. Nei negozi di elettronica la domanda è sempre la stessa: “Devo cambiare TV?”. Non sempre. Spesso basta un decoder, a patto che l’impianto d’antenna sia in buone condizioni.

Canali assenti o segnale debole: cosa controllare prima di chiamare l’antennista

Se dopo la risintonizzazione del digitale terrestre alcuni canali non si vedono, vanno a scatti o risultano assenti, il primo controllo è il più semplice: verificare che il cavo dell’antenna sia inserito bene, che le prese non siano danneggiate e che eventuali derivazioni in casa funzionino. Sembra poco, ma un connettore allentato dietro al mobile del soggiorno può bastare a far sparire un intero multiplex.

Il secondo passo è ripetere la ricerca automatica dei canali, magari dopo aver spento e riacceso TV o decoder. In alcune zone, soprattutto dove il segnale arriva da più ripetitori, può aiutare anche una ricerca manuale sulla frequenza interessata: per esempio 514 MHz per il MUX A Rai, 594 MHz per il MUX Mediaset 2, 674 MHz per il MUX Mediaset 1, quando disponibili nell’area di copertura.

Se il problema riguarda più televisori nella stessa abitazione, oppure se mancano sempre gli stessi canali anche dopo vari tentativi, allora può essere il momento di chiamare un antennista qualificato. Il tecnico può controllare orientamento dell’antenna, amplificatori, centralini condominiali e qualità del segnale. Nei condomìni, la segnalazione va fatta all’amministratore: solo così si può intervenire sull’impianto comune, evitando prove isolate e spesso inutili.