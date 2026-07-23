Digitale Terrestre inarrestabile, arriva la novità bomba per un agosto pieno di film e telefilm gratis

Per questo è consigliata una nuova risintonizzazione di televisori e decoder, così da ricevere correttamente le emittenti dopo le ultime modifiche tecniche. Il ritocco riguarda la griglia LCN, cioè l’ordine automatico dei canali, e tocca sia le reti nazionali sia alcune posizioni locali e regionali. Per molti utenti basterà una semplice ricerca automatica. In altri casi, però, potranno comparire doppioni, canali provvisori o messaggi di conflitto.

La nuova scansione è consigliata perché l’ultimo aggiornamento del digitale terrestre ha cambiato diverse voci della numerazione LCN nazionale. Gli effetti si vedono soprattutto sui televisori che non aggiornano da soli la lista durante la notte. In questi casi alcuni canali possono risultare assenti, spostati o duplicati, anche se il segnale nella zona arriva regolarmente.

Digitale terrestre, perché risintonizzare TV e decoder in tutta Italia

La procedura, di solito, porta via pochi minuti. Dal menu del televisore o del decoder si entra nelle impostazioni, si sceglie ricerca automatica canali e si aspetta la fine della scansione. Il consiglio dei tecnici dei centri assistenza è quasi sempre lo stesso: lasciare attivo l’ordinamento automatico, perché solo così il sistema assegna le posizioni previste dalla lista nazionale. Se il televisore chiede di scegliere tra due emittenti sulla stessa posizione, conviene confermare la versione in HD, quando c’è.

Menu di sintonizzazione automatica sul televisore: dopo l’aggiornamento nazionale conviene risintonizzare il digitale terrestre.

L’aggiornamento non significa dover cambiare televisore. Resta però utile verificare la compatibilità con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, anche attraverso il canale di test al numero 200. C’è poi un aspetto pratico: chi usa impianti condominiali o antenne vecchie potrebbe dover ripetere la ricerca più di una volta. Solo dopo, in alcuni casi, la nuova lista viene salvata senza errori.

Numerazione LCN nazionale, le novità principali nella lista canali

La parte alta della lista resta quella più familiare agli utenti italiani: Rai 1 HD al numero 1, Rai 2 HD al 2, Rai 3 TGR Regione al 3, poi Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. Le posizioni dal 10 al 19 restano riservate alle emittenti locali, che cambiano a seconda della regione e del segnale disponibile.

Tra le reti tematiche nazionali, il cuore della griglia parte dal 20: 20Mediaset HD è al 20, Iris HD al 22, Rai Movie HD al 24, Cielo al 26, La5 HD al 30, Real Time al 31 e Food Network al 33. Nella stessa fascia si trovano anche Cine34 HD, Focus HD, Giallo, TopCrime HD, Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo e Cartoonito HD. Una zona affollata, con molti canali dedicati a cinema, serie, ragazzi e intrattenimento.

Per informazione e sport compaiono Rai News 24, Sky TG24, TGCOM24 HD, Rai Sport HD, Sportitalia HD, SuperTennis e Il Sole 24 Ore TV. Più avanti ci sono anche i canali musicali e radio-televisivi: RTL 102.5, Radio 105, R101 TV, Deejay TV HD, RadioItaliaTV, Radiofreccia, RDS Social TV e Radio Zeta. La griglia è ampia e non sempre immediata da leggere, ma tiene insieme reti nazionali, locali e servizi collegati.

Canali HD, provvisori e conflitti: cosa cambia per gli utenti

Dopo la risintonizzazione bisogna fare attenzione soprattutto ai canali HD, alle versioni provvisorie e ai possibili conflitti sulla stessa posizione LCN. Nella lista compaiono, per esempio, indicazioni come Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD, Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD e Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD. In pratica, il televisore può chiedere quale versione salvare, oppure spostarne una in un’altra posizione.

Per l’uso di tutti i giorni cambia poco, ma scegliere la versione giusta aiuta ad avere un’immagine migliore e meno doppioni nella lista. Le versioni in alta definizione sono presenti anche nella fascia 500: tra queste Rai 1 HD provvisorio al 501, Rai 2 HD provvisorio al 502, Rai 3 HD provvisorio al 503, oltre a Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. La scritta “provvisorio”, quando appare sullo schermo, non deve preoccupare: indica una posizione tecnica temporanea o di servizio, non la sparizione del canale.

Da controllare anche Rai 4K, al numero 101, e il Test HEVC Main 10 sul canale 200. Se il test non si vede, il televisore potrebbe non essere del tutto compatibile con i futuri standard di trasmissione. In quel caso, la soluzione più semplice resta un decoder esterno compatibile, senza dover mettere mano all’impianto di casa.

Frequenze regionali e servizi on demand: cosa controllare dopo l’aggiornamento

La nuova lista comprende anche diverse voci legate alle frequenze regionali, a partire dalle versioni di Rai 3 TGR dall’801 in poi. Ci sono, tra le altre, Rai 3 TGR Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre alle varianti per le aree bilingui come Rai 3 Südtirol e Rai 3 Bis. La posizione che si riceve davvero dipende dalla regione, dall’antenna e, nelle zone di confine, anche dalla forza dei segnali disponibili.

Non mancano i servizi collegati e i canali interattivi. Nella lista figurano RaiPlay al 201, Rai Radio 2 Visual HD al 202, RaiPlay Sound al 203, oltre a diverse voci on demand nell’area LA7, come LA7 on demand e LA7CINEMA TEST. Per usarli serve di norma un televisore collegato a Internet e compatibile con i servizi interattivi HbbTV.

Dopo l’aggiornamento conviene quindi fare un controllo veloce: verificare i primi nove canali, dare un’occhiata alle emittenti locali dal 10 al 19, scegliere le versioni HD in caso di conflitto e aprire il canale 200 per il test tecnico. È una piccola manutenzione, quasi di routine. Ma evita schermi neri, doppioni e quel disordine nel telecomando che spesso si scopre solo la sera, quando si cerca il telegiornale o una partita.