Digitale Terrestre, arriva da stasera la sorpresa illimitata ed è anche completamente gratuita

Da stasera molti televisori potrebbero mostrare qualcosa di diverso dal solito, con una novità gratuita che riguarda direttamente il digitale terrestre italiano.

Il cambiamento interessa la numerazione dei canali e può modificare ciò che compare dopo una nuova ricerca automatica. Tra emittenti HD, radio e servizi collegati, vale quindi la pena controllare il televisore o il decoder. Bastano pochi minuti di risintonizzazione per capire cosa è cambiato davvero.

Digitale terrestre, cosa cambia nella lista nazionale tra HD, radio e servizi on demand

La nuova numerazione del digitale terrestre lascia in testa i principali canali generalisti: Rai 1 HD sul tasto 1, Rai 2 HD sul 2, Rai 3 TGR Regione sul 3. Seguono Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE.

Restano poi gli spazi per le emittenti locali, dal 10 al 19, con differenze possibili da regione a regione in base alla copertura del segnale. Più avanti si trovano i canali tematici: cinema, informazione, bambini e sport, con Rai Movie HD, Iris HD, Cine34 HD, Focus HD, Sky TG24, TGCOM24 HD, Rai Sport HD e Sportitalia HD.

Nella lista compaiono anche servizi come RaiPlay, RaiPlay Sound, la guida tivù la guida e diversi canali radio, da Rai Radio 1 a Radio Deejay, RDS, RTL 102.5, Radio 105 e Virgin Radio. Per vedere davvero le novità, però, serve la risintonizzazione automatica, da avviare dal menu impostazioni del televisore o del decoder.

Conflitti LCN, i numeri da controllare dopo la risintonizzazione

Il passaggio più delicato riguarda i conflitti LCN. Succede quando due canali chiedono lo stesso numero sul telecomando. Nell’elenco aggiornato vengono indicati, tra gli altri, Rai 4 in conflitto con Rai 4 HD sul numero 21, Rai Premium con Rai Premium HD sul 25 e Rai News 24 con Rai News 24 HD sul 48.

In questi casi il televisore può chiedere quale versione tenere in primo piano, oppure decidere da solo in base alle impostazioni. Se dopo la ricerca un canale non si trova più, non è detto che sia sparito: potrebbe essere finito più avanti, magari nella fascia 500, dove ci sono molte versioni HD e provvisorie. Meglio quindi scorrere tutta la lista prima di rifare da capo la procedura. Sui televisori più datati, questo controllo può evitare parecchia confusione.

Nuovi canali digitale terrestre, come capire se il televisore li riceve bene

Per verificare se i nuovi canali del digitale terrestre si ricevono correttamente, il primo passo è avviare la risintonizzazione automatica dal menu del televisore, di solito nelle voci “Canali”, “Trasmissione” o “Installazione”. L’operazione dura pochi minuti ed è gratuita.

Finita la ricerca, conviene controllare alcune posizioni: i primi nove canali, la fascia dei canali HD dal 500 in poi e il canale 200 Test HEVC main10, utile per capire se l’apparecchio supporta gli standard più recenti. Se il test non appare nel modo corretto, il televisore potrebbe non essere pienamente compatibile e potrebbe servire un decoder esterno.

Se invece il segnale è debole, la causa può essere l’antenna condominiale, un cavo rovinato o la copertura locale. Prima di chiamare un tecnico, meglio spegnere e riaccendere l’apparecchio, rifare la ricerca e controllare che la regione selezionata sia quella giusta. Spesso basta questo.