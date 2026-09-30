Digitale Terrestre addio, arriva la TV satellitare in 4K addirittura gratuita

Il motivo è semplice: permette di vedere i canali via satellite senza pagare un abbonamento mensile. In vallate alpine, borghi appenninici, campagne isolate e tratti di costa lontani dai ripetitori, il digitale terrestre può essere instabile. In quei casi una parabola satellitare ben puntata spesso risolve un problema di tutti i giorni. Attenzione, però: il servizio non è gratis dal primo minuto. Servono dispositivi compatibili e certificati.

Il punto forte di tivùsat è la copertura. A differenza del digitale terrestre, che dipende dai ripetitori locali e dalla qualità del segnale nella zona, la TV satellitare arriva direttamente dalla parabola. Così una casa in montagna, una seconda abitazione in campagna o un piccolo centro lontano dalle grandi città possono contare su una ricezione più stabile, a patto che l’impianto sia installato e puntato correttamente.

In Italia non è un dettaglio. Il territorio, tra rilievi, aree interne e coste frastagliate, rende ancora difficile avere ovunque un digitale terrestre regolare. In alcuni comuni il segnale c’è, ma va e viene. In altri, soprattutto nelle abitazioni più isolate, la ricezione cambia persino da una stanza all’altra. Il satellite, in questi casi, supera il problema dei ripetitori. Serve una visuale libera nella direzione giusta, certo. Ma una volta sistemata la parabola, il segnale di solito resta più costante.

Quanto costa davvero tivùsat: si paga l’hardware, non il canone mensile

La differenza principale tra tivùsat e molte piattaforme di streaming è l’assenza di un canone mensile. Non c’è un abbonamento da pagare ogni mese alla piattaforma. Si sostiene invece una spesa iniziale per l’hardware, cioè per gli apparecchi necessari a ricevere e decodificare il segnale. Qui bisogna essere chiari: “gratis” non significa senza costi di partenza.

Una parabola su una casa in zona montana, simbolo della TV satellitare gratuita dove il digitale terrestre è debole.

Chi ha già una parabola satellitare installata potrebbe dover comprare soltanto un decoder certificato o una CAM compatibile, in base al televisore. Chi parte da zero, invece, deve considerare anche l’installazione dell’impianto. Il costo cambia a seconda della casa, del condominio e della difficoltà del montaggio. Una volta attivato il servizio, però, non c’è una rata mensile legata a tivùsat. In un periodo in cui molte famiglie sommano Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video e altri servizi, questa differenza si sente. Il ragionamento è diretto: pago una volta, poi guardo la TV.

Parabola, decoder o CAM: cosa serve per attivare tivùsat

Per usare tivùsat servono tre cose: una parabola puntata sui satelliti Hot Bird a 13 gradi Est, un dispositivo certificato e una smartcard abilitata. L’orientamento non è scelto a caso. È lo stesso usato da molti impianti satellitari già presenti in Italia. Per questo chi ha una parabola esistente potrebbe non dover mettere mano all’antenna. Poi resta da scegliere il dispositivo.

Le soluzioni principali sono due. La prima è il decoder certificato tivùsat, da collegare al televisore: è la strada più adatta per chi ha un TV senza sintonizzatore satellitare integrato. La seconda riguarda i televisori compatibili. In quel caso si può usare una CAM certificata tivùsat con smartcard, da inserire direttamente nello slot del televisore, senza aggiungere un decoder sul mobile. La parola certificato qui è fondamentale. Non basta un decoder satellitare qualsiasi: la piattaforma richiede apparecchi compatibili per vedere correttamente i canali e gestire la codifica. Un dettaglio tecnico, sì, ma decisivo.

Canali, 4K e limiti: cosa offre tivùsat rispetto alle piattaforme in abbonamento

L’offerta di tivùsat comprende oltre 130 canali tra informazione, intrattenimento, cinema, sport, documentari, programmi per bambini e reti generaliste. Alcuni contenuti sono disponibili anche in 4K, un aspetto non scontato per una piattaforma gratuita nata soprattutto per portare la TV dove il terrestre non funziona bene. Per molte famiglie è già abbastanza: canali nazionali, qualità stabile e nessun pagamento ricorrente.

Il confronto con lo streaming, però, va fatto senza illusioni. tivùsat non sostituisce del tutto le piattaforme in abbonamento, soprattutto per chi cerca serie originali, cataloghi on demand, sport premium o contenuti esclusivi aggiornati di continuo. È un’altra cosa: televisione lineare via satellite, con una spesa iniziale e senza canone mensile. Proprio questa semplicità, oggi, torna ad avere un suo peso. Mentre gli abbonamenti aumentano e in alcuni servizi compare anche la pubblicità, la TV satellitare gratuita resta una soluzione concreta per chi vuole vedere i canali principali con buona qualità, senza dipendere dalla copertura del digitale terrestre e senza aggiungere un’altra spesa fissa al bilancio di casa.