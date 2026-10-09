Dici basta alle solite serie su Netflix: queste sono le migliori per andare a letto con il buon umore

Niente maratone infinite, niente impegno eccessivo: dagli sketch fuori controllo di Tim Robinson ai loop temporali di Russian Doll, passando per cult da campeggio, supereroi parodici e una piccola chicca da recuperare in una sera. Alcuni episodi durano meno di venti minuti, altri bastano a riempire un pomeriggio pigro sul divano. Come sempre, il catalogo può cambiare fuori dagli Stati Uniti.

Tra le scelte più rapide c’è I Think You Should Leave with Tim Robinson, serie sketch arrivata su Netflix nel 2019 e ferma, almeno per ora, a tre stagioni da sei episodi. Il meccanismo sembra semplice: una scena qualunque, una situazione da tutti i giorni, poi qualcosa si inceppa. A quel punto entra in gioco un personaggio che non sa fermarsi, non arretra di un millimetro e trascina tutto oltre il buon senso. È lì, nel disagio, che scatta la risata.

Tim Robinson, già visto a Saturday Night Live e legato anche a Detroiters, interpreta molti di questi uomini testardi, agitati, convinti di avere ragione anche quando è evidente il contrario. Con lui tornano spesso Sam Richardson e ospiti come Andy Samberg, Will Forte e Fred Armisen. Lo sketch dell’uomo vestito da hot dog, diventato meme, resta il biglietto da visita perfetto: un’auto a forma di hot dog finisce dentro un negozio e il colpevole finge di cercare il responsabile insieme agli altri. Pochi minuti, assurdità pura, e una battuta che resta addosso.

Dal cult al prequel: il ritorno al Camp Firewood di Wet Hot American Summer

Chi preferisce una comicità di gruppo può tornare al Camp Firewood con Wet Hot American Summer: First Day of Camp, serie uscita su Netflix nel 2015 e pensata come prequel del film cult del 2001. Siamo nel Maine, al primo giorno di campeggio del 1981. Il punto è che gli attori originali tornano nei loro ruoli, anche se ormai hanno molti più anni dei personaggi adolescenti che interpretano. La battuta è tutta lì, scoperta, ripetuta, e proprio per questo funziona.

Una serata sul divano con telecomando e popcorn, perfetta per scegliere al volo una serie comica breve e farsi una risata.

Nel cast ci sono Paul Rudd nei panni dello svogliato Andy, Amy Poehler come Susie, Bradley Cooper nel ruolo di Ben, Elizabeth Banks come Lindsay e Marguerite Moreau come Katie. Intorno a loro si muovono complotti governativi, minacce improbabili, rivalità da campeggio e apparizioni di lusso: Jon Hamm, Kristen Wiig, Jason Schwartzman e Chris Pine, tra gli altri. Sono otto episodi da circa mezz’ora. Si possono chiudere in una sera, senza chiedere alla trama di stare troppo in riga. Qui contano il ritmo, il nonsense e quell’aria da commedia americana dei primi anni Duemila: sgangherata, consapevole, spesso irresistibile.

Russian Doll e The Tick: loop temporali e supereroi fuori registro

Con Russian Doll la comicità cambia passo. La serie creata da Natasha Lyonne, Leslye Headland e Amy Poehler parte da un’idea nota, il loop temporale alla “Ricomincio da capo”, e la porta nell’East Village di New York. Feste, scale antincendio, bagni affollati. Al centro c’è Nadia, interpretata da Lyonne, che muore di continuo la sera del suo trentaseiesimo compleanno e si risveglia sempre nello stesso bagno, mentre parte “Gotta Get Up” di Harry Nilsson. Poi incontra Alan, interpretato da Charlie Barnett, intrappolato nello stesso giro.

La serie, premiata anche agli Emmy, ha due stagioni: otto episodi la prima, sette la seconda, tutti intorno alla mezz’ora. Fa ridere, sì, ma sotto lascia passare qualcosa di più amaro: trauma, memoria, seconde possibilità. Molto più diretto, invece, è The Tick, adattamento live action del fumetto di Ben Edlund, andato in onda nel 2001 sulla Fox e oggi recuperabile su Netflix USA. Patrick Warburton è il supereroe blu: enorme, ottimista, non proprio pratico.

Al suo fianco ci sono Arthur (David Burke), contabile travestito da falena, Captain Liberty (Liz Vassey) e Batmanuel (Nestor Carbonell), parodia neanche troppo velata dell’eroe mascherato alla Batman. La Fox la cancellò dopo una sola stagione. Restano nove episodi da circa 22 minuti: pochi, ma con un’identità chiarissima.

Astronomy Club, la perla sketch da recuperare in una sola serata

La scoperta più facile da lasciarsi sfuggire, e forse la più comoda da vedere tutta d’un fiato, è Astronomy Club: The Sketch Show. La serie, arrivata su Netflix nel 2019 e prodotta da Kenya Barris, nasce attorno al primo gruppo interamente afroamericano ad aver recitato all’Upright Citizens Brigade Theatre di New York. L’UCB, fondata negli anni Novanta anche da Amy Poehler e Matt Walsh, è stata una palestra importante per molti comici statunitensi. Qui però il gruppo trova una voce tutta sua: meno lezione di improvvisazione, più casa condivisa, caotica, competitiva, piena di idee.

Gli otto interpreti — Shawtane Bowen, Jonathan Braylock, Ray Cordova, James III, Caroline Martin, Jerah Milligan, Monique Moses e Keisha Zollar — recitano versioni esagerate di se stessi in una cornice che richiama i reality alla The Real World. Da lì partono sketch su identità, cultura pop, stereotipi e piccole assurdità quotidiane: Robin Hood che prende di mira una famiglia afroamericana, Mary Poppins alle prese con una casa nera, fino all’episodio “Ice Cube Day”, con cameo dello stesso Ice Cube. Sono sei episodi da circa venti minuti. Poco tempo, molte battute: per una serata leggera, basta davvero così.