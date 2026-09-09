Dici addio all'asciugatrice, lo stendibiancheria tech lo fa in automatico e costa anche pochissimo

Si monta in lavanderia, in bagno o su un terrazzo coperto e permette di stendere senza lasciare ingombri sul pavimento.

Il cuore del tendedero elettrico da soffitto, così come viene presentato sul mercato spagnolo da Compradicción, è il sistema a scomparsa. Quando serve, la struttura scende dall’alto con il telecomando. Quando il bucato è asciutto, risale e resta chiusa vicino al soffitto. Una soluzione pensata soprattutto per le case piccole, dove uno stendino aperto in corridoio o in salotto, nei mesi freddi, diventa un intralcio di tutti i giorni.

Il modello indicato è il Foxydry Air da 160 centimetri, da fissare al soffitto e azionare elettricamente. Non è quindi il classico stendino da aprire e richiudere a mano, ma un piccolo impianto domestico. Prima di comprarlo bisogna controllare bene alcuni aspetti: il punto di fissaggio, l’altezza della stanza e lo spazio libero sotto la struttura. Comodo, sì. Ma da montare con criterio.

Venti metri per stendere: capienza, peso e tempi di asciugatura

Secondo la scheda prodotto riportata dal rivenditore, lo stendibiancheria Foxydry Air offre fino a 20 metri di spazio per stendere e regge un carico massimo di 35 chili. Tradotto: viene paragonato a circa tre lavatrici tradizionali. Poi, nella pratica, dipende sempre da cosa si stende. Asciugamani e felpe pesano molto più di camicie, lenzuola leggere o biancheria intima.

Uno stendibiancheria elettrico da soffitto con LED integrato, pensato per asciugare in casa senza occupare spazio a terra.

La struttura ha anche bracci laterali con fori per grucce, utili per camicie, giacche leggere o capi che è meglio non piegare sulle aste. Un dettaglio semplice, ma pratico. Chi stende la sera, magari in un bagno già pieno di vapore, cerca soprattutto ordine, spazio e un po’ d’aria attorno ai tessuti. E magari anche qualche piega in meno da stirare.

Il prodotto non promette di sostituire un’asciugatrice. L’obiettivo è rendere più gestibile la stenditura in casa quando l’aria è umida. In autunno e in inverno, con finestre aperte più di rado e poco sole diretto, il problema non è solo aspettare più ore. Ci sono anche gli odori sui capi, la condensa sui vetri e i panni che restano fermi nello stesso punto per giorni.

Ventilatori, luce LED e sensori: le funzioni per lavanderie e terrazzi coperti

Il Foxydry Air integra nella base due ventilatori, pensati per muovere l’aria intorno ai capi e aiutare l’asciugatura, soprattutto nelle giornate di alta umidità. Non si parla di aria calda come in un’asciugatrice, almeno stando alle informazioni disponibili, ma di ventilazione. Un aiuto che può servire in locali chiusi, lavanderie strette o terrazzi coperti dove l’aria tende a ristagnare.

C’è poi una luce LED da 16 W, che permette allo stendibiancheria di fare anche da lampada. Una funzione pensata per spazi di servizio: ripostigli, balconi verandati, zone lavanderia. Sono ambienti dove spesso la luce è poca o messa nel punto sbagliato. E quando si stendono calzini, magliette e asciugamani, avere una luce proprio sopra la zona di lavoro può tornare comodo.

Per la sicurezza, la scheda indica la presenza di sensori di arresto. Il movimento si blocca se viene rilevato un ostacolo o una persona nell’area di discesa. Un punto da considerare, soprattutto in case con bambini, animali o passaggi stretti. Il prodotto viene indicato come realizzato in acciaio inox e con classe di efficienza energetica A. Dati che, prima dell’acquisto, è sempre meglio controllare nella documentazione ufficiale.

Prezzo e montaggio: quando conviene davvero e quali sono le alternative

Il prezzo segnalato online per il Foxydry Air è di 489,70 euro su Amazon ma ce ne sono anche tanti altri, quindi modelli molto economici che vale la pena sperimentare soprattutto come prima volta. Come sempre, però, sui marketplace le cifre possono cambiare in base a disponibilità, offerte e venditore. È una spesa alta rispetto a uno stendino tradizionale, ma va vista come un acquisto semi-fisso per la casa. Più un piccolo elemento tecnico che un accessorio da nascondere dietro una porta.

Il punto delicato resta l’installazione. Un modello da soffitto richiede fori, tasselli adatti, verifica del supporto e, in alcuni casi, attenzione al collegamento elettrico. Per chi vive in affitto, ha soffitti delicati o non vuole fare lavori, può essere meno pratico di quanto sembri.

Ci sono poi soluzioni più economiche e immediate. Compradicción cita, per esempio, uno stendibiancheria pieghevole Songmics a 4 livelli con ruote, indicato a 19,94 euro invece di 27,99 euro, con ali laterali, fori per grucce e portata dichiarata fino a 35 chili. Altri modelli pieghevoli, in resina o verticali, stanno più o meno tra 12 e 30 euro. Non spariscono nel soffitto, certo. Però si montano in pochi minuti, si spostano da una stanza all’altra e, per molte famiglie, restano la scelta più semplice.