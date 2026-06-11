Dici addio al condizionatore split: il raffrescamento "invisibile" che non si vede e non si sente (e consuma anche poco)

Si parla dei sistemi di raffrescamento radiante, che sfruttano superfici come soffitti o pavimenti per abbassare la temperatura degli ambienti, e dei sistemi canalizzati nascosti nelle controsoffittature. L’idea di fondo ribalta la logica dello split: invece di sparare aria fredda da un punto preciso, si raffredda in modo diffuso e uniforme, lasciando le pareti libere e l’ambiente visivamente pulito. Non è solo una questione estetica, perché cambia proprio il modo in cui si percepisce il fresco.

Il primo vantaggio che salta agli occhi, anzi alle orecchie, è il comfort. Senza un getto d’aria diretto si eliminano gli sbalzi tra zone gelide e zone calde della stanza, e si riducono i fastidi tipici dell’aria condizionata tradizionale, dalla sensazione di naso secco al classico torcicollo da flusso puntato addosso. Il calore, o meglio il fresco, si distribuisce in modo più naturale, avvolgente, meno aggressivo.

Addio al condizionatore split: ora si usa questo

C’è poi il tema del silenzio. Un impianto radiante non ha la ventola interna che ronza nello split, e questo lo rende particolarmente apprezzato nelle camere da letto e negli spazi dove il rumore di fondo dà fastidio. A questo si aggiunge il fattore estetico, sempre più sentito: niente unità a parete a interrompere le linee della stanza, ma una superficie continua che lascia campo libero all’arredo.

Sul fronte dei consumi il discorso è più articolato di quanto suggeriscano certe semplificazioni. Lavorando su grandi superfici e con differenze di temperatura più contenute, questi sistemi possono risultare efficienti, soprattutto se abbinati a pompe di calore e a una buona coibentazione dell’edificio. Vanno però gestiti con intelligenza, perché reagiscono più lentamente rispetto a uno split e danno il meglio in un funzionamento continuo e costante più che a colpi di accensioni e spegnimenti.

Esiste anche un nodo tecnico che non va sottovalutato, ovvero l’umidità. Raffreddare una superficie comporta il rischio di condensa se non si controlla il tasso di umidità dell’aria, motivo per cui questi impianti vanno quasi sempre accompagnati da un sistema di deumidificazione. È un dettaglio che incide sulla progettazione e che spiega perché non si tratti di una soluzione da improvvisare.

Restano sul tavolo i limiti concreti. I costi di installazione sono più alti rispetto a un climatizzatore tradizionale, e nella maggior parte dei casi serve intervenire in fase di costruzione o di ristrutturazione importante, perché non è il tipo di impianto che si aggiunge in un pomeriggio. Per questo, almeno per ora, il vecchio split resta la scelta più immediata per chi cerca una soluzione rapida. Ma l’idea di un fresco che non si vede e non si sente sta lentamente entrando nell’immaginario di chi progetta casa da zero.