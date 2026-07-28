Di solito costa 500 euro ma da Eurospin è in maxi sconto: è corsa agli scaffali

Nel canale online di Eurospin è comparsa un’offerta capace di attirare l’attenzione di chi da tempo rimandava l’acquisto di un’asciugatrice: la Candy CREH8N1DE-S, modello da 8 kg a pompa di calore, proposta a 299,99 euro. Un prezzo che si confronta con quello che lo stesso apparecchio raggiunge altrove, dove i comparatori di prezzo lo quotano intorno ai 500 euro: una differenza che nei primi giorni di disponibilità ha già spinto diversi clienti a prenotare il prodotto tramite il servizio clicca e ritira.

La Candy in maxi sconto da Eurospin

La tecnologia a pompa di calore, ormai diventata uno standard per chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e bolletta energetica, consente a questo modello di consumare sensibilmente meno rispetto alle asciugatrici a resistenza tradizionale, pur mantenendo tempi di asciugatura contenuti. La capacità di carico è di 8 kg, un valore che la rende adatta a nuclei familiari di più persone, con una profondità di 60 centimetri che ne semplifica l’inserimento anche in cucine o lavanderie non particolarmente ampie.

Tra le funzioni più apprezzate figura il KG Detector, il sistema che rileva automaticamente il peso del bucato caricato e adatta di conseguenza tempi e consumi del ciclo, evitando sia sprechi energetici che asciugature incomplete. Il pannello di controllo mette a disposizione 15 programmi dedicati, tra cui un ciclo rapido da 45 minuti, un programma specifico certificato Woolmark per i capi in lana e la funzione Refresh, utile per rinfrescare tessuti senza un lavaggio completo.

Non manca la connettività: grazie al chip NFC integrato e all’app Simply-Fi, è possibile avviare cicli aggiuntivi, ricevere notifiche di fine lavaggio e accedere a una diagnosi remota in caso di malfunzionamenti, senza dover attendere l’intervento di un tecnico per una prima verifica. La funzione Super Easy Iron riduce inoltre la formazione di pieghe sui capi, limitando i tempi da dedicare alla stiratura, mentre il sistema EasyCase semplifica lo svuotamento dell’acqua di condensa raccolta durante il ciclo di asciugatura.

L’offerta è disponibile esclusivamente attraverso lo store online di Eurospin, con la formula clicca e ritira che permette di prenotare e pagare il prodotto da casa per poi ritirarlo in uno dei punti vendita della catena, oppure con consegna a domicilio a fronte di un supplemento. Una modalità che negli ultimi mesi la catena ha esteso a diversi grandi elettrodomestici, spostando parte delle promozioni più consistenti dal volantino cartaceo al canale digitale.

Chi valuta l’acquisto farebbe bene a verificare la disponibilità nel proprio punto vendita di riferimento prima di organizzare il ritiro, dato che questo tipo di offerte tende a esaurirsi rapidamente proprio per il divario di prezzo rispetto al resto del mercato.