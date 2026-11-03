Di solito costa 300 euro ma Lidl ha deciso di svendere l'aspirapolvere di design che ha la tecnologia ciclonica

Il primo dato è il prezzo: l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest è indicato 89,00 euro.

Chi vuole acquistarlo ora deve quindi controllare il volantino Lidl in corso. Come spesso succede con i piccoli elettrodomestici Silvercrest, la presenza sugli scaffali può cambiare da negozio a negozio e dipendere dalle scorte rimaste. Prima di andare in punto vendita, meglio fare una telefonata: si evita facilmente un viaggio a vuoto.

Potenza, batteria e contenitore: cosa dice la scheda tecnica

La scheda dell’aspirapolvere senza filo Silvercrest parla di una potenza di 130 W, di un contenitore della polvere da 0,75 litri e di una batteria agli ioni di litio da 22,2 V / 2400 mAh. Numeri adatti a un uso domestico leggero o medio: briciole in cucina, polvere lungo i battiscopa, piccoli passaggi veloci tra una pulizia più accurata e l’altra.

Aspirapolvere ricaricabile senza filo con spazzole e bocchette, in un contesto domestico, per un articolo su prezzo e disponibilità dell’offerta.

Il modello offre due livelli di aspirazione: una modalità normale e una modalità ECO, utile quando si vuole consumare meno batteria durante le pulizie meno impegnative. Nella descrizione compare però anche un riferimento alla linea X 20V Team, con la nota su batteria e caricabatterie non inclusi e sulla compatibilità con accessori Parkside. È un passaggio da leggere bene, perché potrebbe riguardare una variante o una scheda collegata. Prima dell’acquisto conviene quindi controllare direttamente la confezione e verificare cosa sia davvero incluso.

Filtro HEPA 13 e tecnologia Cyclone: niente sacchetto, ma qualche dato manca

Tra le caratteristiche indicate c’è la tecnologia Cyclone, che permette l’aspirazione senza sacchetto e raccoglie lo sporco nel contenitore estraibile. È una soluzione ormai comune negli aspirapolvere ricaricabili: niente sacchetti di ricambio da comprare, basta svuotare il serbatoio dopo l’uso. Operazione semplice, certo, anche se chi è sensibile alla polvere deve farla con un po’ di attenzione.

La scheda cita anche un filtro HEPA 13 per l’aria in uscita, pensato per trattenere le particelle più fini durante l’aspirazione. Mancano però altri dati importanti: non sono indicati test indipendenti, tempi di autonomia o valori certificati sulla rumorosità. Informazioni che, per molti, contano almeno quanto la potenza dichiarata. Perché alla fine la domanda è sempre la stessa: quanto dura davvero in casa? Nella pagina consultata, questo dato non c’è.

Accessori nella confezione e punti da controllare prima di comprarlo

La dotazione segnalata per l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest Lidl comprende tre spazzole, un ugello per fughe, un tubo di aspirazione in alluminio da 68 cm, una spazzola per pavimenti, una spazzola per la polvere, l’alimentatore e un supporto a muro con materiale di montaggio. Il tubo di prolunga permette di usarlo anche sui pavimenti, non soltanto come aspirabriciole per divani, mensole o interni dell’auto.

Resta però un aspetto da chiarire: nella stessa descrizione si legge il richiamo a batteria non inclusa e caricabatterie non incluso per la versione compatibile con il sistema Parkside X 20V Team, mentre più avanti vengono citati una batteria integrata da 22,2 V e un alimentatore in dotazione. La sovrapposizione può creare confusione. Prima di acquistarlo, meglio controllare codice prodotto, etichetta sulla scatola e contenuto della confezione. Solo così si capisce se si tratta del modello completo o di una versione che richiede accessori a parte. A 89 euro il rapporto tra prezzo e dotazione può essere interessante, ma solo se la configurazione è quella attesa.