Google Maps permette di chiedere la sfocatura permanente della propria abitazione su Street View, ma prima di procedere bisogna sapere che la scelta non può essere annullata.

La funzione serve a ridurre la visibilità della casa online quando porte, finestre, cancelli o altri dettagli risultano troppo riconoscibili. Non elimina l’indirizzo dalla mappa e non impedisce al navigatore di raggiungerlo: modifica soltanto l’immagine panoramica mostrata a livello stradale.

Perché la casa compare così chiaramente su Street View

Le immagini di Google Street View vengono raccolte lungo strade pubbliche e consentono agli utenti di osservare edifici, incroci e ingressi prima di raggiungere una destinazione. Questa funzione è utile per orientarsi, ma può rendere visibili anche numeri civici, balconi, cancelli e porzioni di giardino. Google applica automaticamente la sfocatura a volti e targhe riconoscibili, mentre per un’abitazione è necessaria una richiesta specifica.

Secondo le indicazioni ufficiali, la domanda può essere presentata dal proprietario oppure dall’inquilino dell’immobile. Non basta quindi scegliere una casa qualsiasi e segnalarla senza averne titolo. Il controllo serve a evitare richieste arbitrarie, anche se la procedura di verifica può cambiare in base al Paese e alle informazioni richieste durante la compilazione del modulo.

La sfocatura può essere utile a chi preferisce lasciare online meno dettagli sulla propria abitazione, ma non rappresenta un sistema antifurto e non sostituisce allarmi, illuminazione o altre misure di sicurezza. Il suo effetto è più limitato: rende meno leggibile la facciata su Street View, senza cancellare fotografie pubblicate altrove, immagini satellitari o informazioni catastali e commerciali disponibili su altri servizi.

Come inviare la richiesta dal sito di Google Maps

La procedura è più comoda da computer. Bisogna aprire Google Maps, cercare il proprio indirizzo e accedere alla visualizzazione Street View. Una volta posizionati davanti all’edificio corretto, in basso a destra compare il comando “Segnala un problema”, che apre il modulo dedicato alle immagini da correggere o sfocare.

Nella schermata successiva viene mostrata una miniatura con un riquadro regolabile. È importante centrarlo con attenzione sulla parte da oscurare, evitando di includere la proprietà del vicino, negozi o porzioni di strada non necessarie. Lo zoom aiuta a distinguere meglio facciata, ingresso e numero civico, rendendo la segnalazione più chiara.

Nel modulo bisogna indicare che la richiesta riguarda la propria casa, aggiungere eventuali dettagli utili per riconoscerla e inserire un indirizzo email valido. Google può contattare l’utente per chiedere ulteriori informazioni oppure comunicare l’esito della segnalazione. L’invio non garantisce un’approvazione immediata e non sono indicati tempi identici per tutte le richieste.

Il controllo decisivo prima di premere invio

Prima della conferma bisogna verificare ancora una volta l’inquadratura, perché la sfocatura applicata da Google è permanente. Una volta approvata, non esiste una normale procedura per ripristinare l’immagine originale. È quindi sconsigliato inviare la richiesta per curiosità o senza essere certi di voler mantenere la casa oscurata anche in futuro.

Google precisa inoltre che una nuova sfocatura viene trattata come una scelta stabile di privacy. Per questo può restare associata all’immobile anche quando Street View viene aggiornato con nuove immagini. Chi vende casa o cambia idea potrebbe quindi non riuscire a riportare la facciata alla condizione precedente.

Le istruzioni ufficiali aggiornate confermano che la richiesta si presenta da Street View attraverso “Segnala un problema” e che soltanto proprietario o inquilino possono domandare l’oscuramento dell’abitazione. La stessa guida chiarisce che, una volta applicata, la sfocatura non può essere rimossa.