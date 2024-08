D'estate cucina con la friggitrice ad aria Xiaomi: in PROMOZIONE oggi su Amazon

La friggitrice ad aria Xiaomi è l’alleato ideale per chi desidera gustare cibi deliziosi e sani con meno olio e senza fumo. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, questa friggitrice garantisce un riscaldamento uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

Con una temperatura regolabile da 40℃ a 200℃, è possibile friggere, scongelare e far fermentare i cibi. La configurazione della ventola a doppia velocità permette alla friggitrice di svolgere molteplici funzioni, come scongelare prodotti o essiccare frutta, aumentando la versatilità in cucina.

La friggitrice offre un tempo di cottura fino a 24 ore, garantendo una maggiore varietà di opzioni culinarie. Con il riscaldamento continuo e una gamma di temperature così ampia, è possibile preparare snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia.

Grazie alla potenza di 1500 W, la friggitrice assicura un rapido aumento della temperatura e una distribuzione equilibrata del calore, riducendo i tempi di cottura e promuovendo uno stile di vita più veloce, sano e conveniente. Inoltre, il rivestimento antiaderente a doppio strato offre una superficie resistente all’usura, facilitando la pulizia dopo l’uso.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Xiaomi subisce uno sconto del 25% per un costo finale e totale di 89,90€.