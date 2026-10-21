Desideravo il robot aspirapolvere ma era troppo impegnativo: l'ho preso da Lidl in sconto, lava e aspira contemporaneamente

Il prezzo indicato da Lidl Italia per il Silvercrest Robot aspirapolvere è di 89,00 euro. Siamo quindi nella fascia economica dei robot per la casa. Non è un modello per chi cerca funzioni da top di gamma, come mappe molto dettagliate o basi che svuotano da sole il contenitore. Qui l’idea è più semplice: automatizzare una parte delle pulizie quotidiane spendendo poco.

Il prodotto è presente sul sito Lidl nella categoria Pulizia della casa, dentro l’area Cucina e Casalinghi. Come spesso succede con gli articoli non alimentari della catena, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio, in base alle offerte e alla presenza online. Meglio quindi controllare sul sito ufficiale o cercare il punto vendita più vicino: questi prodotti, quando entrano in promozione, possono restare sugli scaffali per poco tempo.

Il marchio Silvercrest è già noto ai clienti Lidl per piccoli elettrodomestici, prodotti per la cucina, la cura della casa e la tecnologia domestica. In questo caso il messaggio è chiaro: un robot aspirapolvere economico, adatto a chi vuole provarne uno senza fare un acquisto impegnativo.

Cinque modalità e comando via app: cosa promette il robot

Lidl mette in evidenza le 5 modalità di pulizia, pensate per usare il robot in situazioni diverse. La scheda prodotto, almeno nel testo disponibile, non spiega nel dettaglio come funzioni ogni singolo programma. Resta però un punto utile: l’utente può scegliere tra più modalità, a seconda che debba pulire stanze piccole, corridoi, spazi più liberi o zone dove lo sporco si accumula più facilmente.

Un robot aspirapolvere in azione in casa, immagine rappresentativa di un modello economico con controllo via app.

Altro elemento importante è il controllo tramite app. In pratica, il robot può essere gestito dallo smartphone. È una funzione ormai richiesta anche sui modelli meno costosi. Per molti fa la differenza: si può avviare una pulizia quando si è fuori casa, fermare il dispositivo dal divano o far partire un ciclo senza toccare direttamente il robot.

Va però tenuto presente il prezzo. Parliamo di un modello da 89 euro, quindi conviene leggere questa funzione per quello che è: controllo via applicazione, non per forza gestione avanzata degli ambienti. Chi cerca mappe precise della casa, stanze divise in modo dettagliato o percorsi personalizzati dovrà controllare bene le specifiche complete prima dell’acquisto. Chi invece vuole un apparecchio semplice, da avviare quando serve, può trovare una soluzione concreta.

Contenitore da 0,42 litri, filtri EPA 12 e accessori nella confezione

Il contenitore raccoglipolvere ha una capacità dichiarata di 0,42 litri. È una misura in linea con molti robot compatti per uso domestico. Può bastare per pulizie frequenti in appartamenti piccoli o medi. Diventa meno comoda se in casa ci sono molti tappeti, animali domestici o tanta polvere: in quei casi bisognerà svuotarlo più spesso. Nulla di sorprendente, purché lo si metta in conto.

Nella confezione Lidl indica la presenza della stazione di ricarica, dell’adattatore, di 2 spazzole laterali e di 2 spazzole laterali di ricambio. Ci sono anche 2 filtri EPA 12, uno già montato, e una spazzola per la pulizia. Una dotazione pratica, perché permette di iniziare a usare il robot senza dover comprare subito altri accessori.

I filtri EPA 12 sono un dettaglio da considerare per chi fa attenzione alla polvere fine, senza però trasformare il prodotto in un apparecchio specialistico per allergie o ambienti sanitari. Il fatto che ci siano filtri di ricambio nella scatola riduce, almeno all’inizio, la necessità di cercare consumabili. E in questa fascia di prezzo non è poco.

A chi conviene davvero e quali limiti controllare prima dell’acquisto

Il robot aspirapolvere Silvercrest da Lidl può interessare a chi vive in un appartamento non troppo grande, ha pavimenti abbastanza liberi e vuole tenere la casa più in ordine tra una pulizia manuale e l’altra. Può andare bene anche per chi non ha mai usato un robot aspirapolvere e vuole capire se un prodotto del genere entra davvero nella routine domestica. A 89 euro, la spesa resta contenuta.

I punti forti sono chiari: prezzo basso, controllo tramite app, 5 modalità di pulizia, accessori già inclusi e un marchio presente da tempo nella gamma Lidl. Per una seconda casa, un bilocale, una zona giorno o un uso quotidiano leggero, può avere senso. È il classico prodotto da accendere mentre si fa altro, più che una macchina pensata per fare tutto da sola.

I limiti, però, vanno guardati prima di metterlo nel carrello. La scheda disponibile non indica lavaggio, mappatura avanzata, potenza di aspirazione in Pascal, autonomia o compatibilità con assistenti vocali. Sono dati che un acquirente attento dovrebbe verificare, soprattutto se in casa ci sono scale, soglie alte, tappeti spessi o animali che perdono molto pelo.

In sintesi, il Silvercrest Robot aspirapolvere Lidl si presenta come un modello d’ingresso, pensato per rendere più semplice la pulizia ordinaria, non per sostituire del tutto aspirapolvere tradizionale e interventi manuali. Per chi accetta questo compromesso, il rapporto tra dotazione e prezzo appare interessante. Chi cerca prestazioni più evolute, invece, farebbe bene a confrontare prima caratteristiche e alternative nella stessa fascia di mercato.