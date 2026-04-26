Dentro casa di Fedez: il nuovo attico analogico da 400 mq è un Apple Store (che costa una fortuna)

Dimenticate il minimalismo zen o le case museo tutte marmo e silenzio. Il nuovo attico di Fedez a Milano, 400 metri quadrati di design, arte pop e tecnologia estrema, è un inno alla modernità applicata al lifestyle.

Se è vero che il rapper ama definirsi “analogico” quando maneggia i suoi rari vinili o mostra le sue collezioni fisiche, basta sbirciare nelle sue ultime storie per capire che il cuore pulsante della casa parla una lingua sola: quella di Cupertino.

Tra una statua di KAWS e un divano di altissimo design, la vera protagonista della nuova vita del rapper è la Mela, integrata in ogni angolo della dimora con una precisione che trasforma l’abitazione in una vera e propria vetrina tecnologica.

Un ecosistema da migliaia di euro che coordina l’impero mediatico

Il centro operativo dove nascono i nuovi podcast e le strategie social è un trionfo di silicio Apple, dove Fedez non si è accontentato di un semplice laptop professionale ma ha creato una stazione fissa degna di uno studio di produzione hollywoodiano.

Nonostante la casa sia un’esplosione cromatica di opere d’arte, l’area di lavoro rimane rigorosamente minimale, mantenendo quell’estetica pulita e professionale che contraddistingue gli utenti Pro più esigenti.

Si tratta di un investimento in hardware che, tra accessori e configurazioni spinte, supera abbondantemente la soglia dei 20.000 euro, rendendo l’angolo della zona giorno un ufficio di rappresentanza della casa madre.

La domotica Apple che governa ogni angolo della dimora

La tecnologia della Mela si estende su tutta la superficie dell’appartamento attraverso una gestione domotica avanzata che vede l’iPhone e l’iPad Pro come unici, veri master della casa. Fedez ha trasformato i suoi 400 metri quadrati in una smart home basata sull’integrazione con l’app Casa, sfruttando iPad Pro posizionati strategicamente come hub di controllo centralizzati.

Questo sistema permette di gestire con un tap non solo l’illuminazione scenografica a scomparsa, ma anche il complesso sistema audio multi-room basato su AirPlay 2, che diffonde musica in ogni ambiente, dalla palestra privata ai saloni principali.