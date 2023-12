De'Longhi Icona Vintage a 90€ IN MENO: scontata del 38%

Ecco una macchinetta del caffè che combina design ed eleganza, gusto per il caffè e da oggi anche convenienza. La macchina da espresso manuale e cappuccino De’Longhi Icona Vintage ECOV311.GR, ora in offerta su Amazon a soli 149,00€ con uno sconto del 38%, è la scelta perfetta per te. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per acquistare una macchina da caffè di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

De’Longhi Icona Vintage ECOV311.GR a soli 149€ con lo sconto del 38%

La De’Longhi Icona Vintage ECOV311.GR non è solo una macchina da caffè, è un vero e proprio gioiello di design che unisce stile e funzionalità. Con la sua finitura in verde vintage e dettagli cromati, questa macchina aggiunge un tocco di eleganza alla tua cucina, mentre la caldaia in acciaio inox garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili.

Uno degli aspetti più impressionanti di questa macchina è il suo Cappuccino System, che ti permette di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita. Che tu voglia gustare un espresso intenso o un cappuccino cremoso, la De’Longhi Icona Vintage ti offre la flessibilità per preparare la tua bevanda esattamente come la desideri.

La macchina è incredibilmente facile da usare, con una manopola che ti permette di accedere a tutte le funzioni: accendere/spegnere, preparare espresso o cappuccino. Inoltre, il serbatoio d’acqua da 1,4L è trasparente ed estraibile, rendendo facile sia il riempimento che la pulizia. E non dimentichiamo il vassoio raccogli gocce smontabile e lo scaldatazze, che aggiungono ulteriore comodità all’uso quotidiano.

Questa incredibile macchina del caffè è anche dotata di spegnimento automatico, che si attiva dopo 9 minuti di inutilizzo, risparmiando energia e garantendo sicurezza. E grazie alla compatibilità con le cialde E.S.E., hai la flessibilità di scegliere tra caffè in polvere o cialde, a seconda delle tue preferenze.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.GR a soli 149,00€, approfittando di uno sconto del 38%. È il momento di trasformare la tua cucina in un autentico bar italiano e di goderti ogni giorno la magia di un caffè perfetto. Affrettati, l’offerta è limitata!