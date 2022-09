Decoder TV Digitale Terrestre: invisibile e a un super prezzo

Se hai bisogno di un decoder per Digitale Terrestre che occupi poco spazio e che sia economico, ecco il prodotto che ti svolta la giornata. Lo Strong SRT 82 è uno dei più piccoli decoder per Digitale Terrestre in circolazione: sta tutto in un dongle HDMI, ed è pure scontato del 33%: lo acquisti a 22€ incluse spedizioni rapide Prime.

È davvero compatto e minimalista. Facilissimo da installare e programmare, consente di trasformare qualunque tv in una dispositivo compatibile con il nuovo protocollo Dvb T2 del digitale terrestre, tecnicamente noto come DVB-T2 e la codifica HEVC Main10.

Basta infilarlo nella HDMI del televisore, e posizionare il ricevitore a infrarossi in una posizione che sia a vista per il telecomando. L’alimentazione è presa dall’USB. In questo modo, si ottiene un decoder completamente invisibile senza dover cambiare televisore e a un prezzo assolutamente vantaggioso.

Tra l’altro, questo decoder digitale terrestre passa automaticamente in stand-by dopo un periodo di inattività. Così risparmi anche sulla bolletta della luce.