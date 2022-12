Decoder digitale DVB-T2: il più venduto di Amazon a -20%

Un decodificatore DVB-T2 è un dispositivo che permette di ricevere e decodificare i segnali televisivi digitali trasmessi utilizzando lo standard DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial). Lo standard DVB-T2 costituisce un netto miglioramento rispetto al precedente DVB-T e offre una serie di vantaggi tecnologici. E per abbracciare il nuovo sistema, non serve svenarsi né cambiare televisore: basta acquistare un economico decoder com il Fenner DVB-T2. È il più venduto perché è un ottimo prodotto e lo paghi solo 23,99€.

Vantaggi del decodificatore DVB-T2

Rispetto al precedente standard, un decoder DVB-T2 HD 1080p garantisce i seguenti vantaggi:

Migliore qualità del segnale: DVB-T2 utilizza tecniche di modulazione più avanzate, che si traducono in un segnale di qualità superiore con meno rumore e interferenze. Ciò significa che sarai in grado di guardare i tuoi programmi TV e film preferiti con un’immagine più chiara e stabile. Aumento Banda: DVB-T2 ha una capacità più alta di trasmissione rispetto al DVB-T, il che significa che può trasmettere più dati in una determinata larghezza di banda. Il che a sua volte consente di trasmettere più canali, fornendo più opzioni di visualizzazione per il visualizzatore. Funzionalità avanzate: DVB-T2 supporta una serie di funzionalità avanzate, come contenuti ad alta definizione (HD) e ad altissima definizione (UHD), nonché servizi interattivi come la TV catch-up e i contenuti on-demand. A prova di futuro: Poiché è lo standard più recente, il DVB-T2 sarà probabilmente supportato da nuovi televisori e decoder per un periodo di tempo più lungo, rendendolo dunque un’opzione molto sensata dal punto di vista dell’investimento.

Nel complesso, l’acquisto di un decoder DVB-T2 può fornire una serie di vantaggi tecnologici, tra cui una migliore qualità del segnale, una maggiore capacità, funzionalità migliorate e a prova di futuro.

Un Ottimo Decoder

Il Decoder DVB-T2 HD di Fenner supporta sintonizzazione automatica, digitale terrestre di nuova generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 e riceve tutti i canali gratuiti con Dolby Digital+. È compatto, ha una qualità video di 1080p e costa solo 23,99€ incluse spedizioni.

